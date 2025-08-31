La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
El que es planteja faria que augmentés l’àmbit que hi tenen actualment Sant Vicenç i el Pont i que Castellbell entrés a formar-ne part
El servei de parcs de la Diputació de Barcelona té previst presentar aquest any una primera proposta a la Generalitat plantejant una ampliació de l’àmbit de protecció del parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, que entre altres inclouria termes de tres municipis del Bages. És una proposta que neix del debat que hi va haver amb les diferents poblacions que tenen espai protegit dins del seu terme o que estan en el seu entorn immediat, i del consens a què es va arribar després d’un procés que va durar uns tres anys.
A grans trets, el document que es va concloure després d’aquell debat plantejava un increment d’aproximadament el 40% de l’àrea de preservació, que serien més de 5.000 hectàrees afegides a les prop de 14.000 actuals.
Tanmateix, aquest serà encara un pas molt inicial, que el que pretén és generar el marc per «poder valorar realment la viabilitat d’aquesta ampliació», segons ha explicat a Regió7 Sònia Llobet, directora del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (que s’estén entre les comarques del Bages, el Moianès i el Vallès Occidental). «No suposa començar el projecte pròpiament d’ampliació, sinó que nosaltres, a partir dels espais i la justificació del perquè de la seva ampliació, posarem sobre la taula de la Generalitat arguments perquè pugui analitzar i determinar si es tira o no endavant», concreta.
Llobet ha explicat que després del document consensuat amb els municipis «s’havia d’elaborar un seguit d’estudis tècnics que avalessin aquesta proposta. Això ja ho hem fet i ara hem redactat l’informe de conclusions per traslladar-ho a la Generalitat perquè es pugui manifestar i fer ja el procés en ferm», ja que és la Generalitat «l’òrgan competent i, com a tal, tindrà veu per decidir la viabilitat d’aquesta ampliació amb les consideracions oportunes».
El que es va consensuar
Concretament, el que es va consensuar fa ja un parell d’anys entre la Diputació de Barcelona (administració gestora) i ajuntaments de la zona és una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac que plantejava afegir un total de 5.853 hectàrees, de les quals 1.458 pertanyen a la comarca del Bages, a les 13.693 actualment protegides, el que suposa un augment de la superfície del 42,7%.
Des del 2020, la Diputació de Barcelona i els municipis de Vacarisses, Sant Vicenç de Castellet, Rellinars, Castellbell i el Vilar, el Pont de Vilomara, Matadepera, Viladecavalls i Terrassa van estar treballant en aquesta proposta d’ampliació. Els ajuntaments van acabar formalitzant, a través d’acords de ple, la inclusió de les parts dels seus termes municipals que formen part de la Xarxa Natura 2000, així com altres àrees properes, dins els límits de l’espai natural.
En conjunt, es tracta de fer una proposta homogènia territorialment que permeti incloure una àmplia zona d’aquests espais situats a cavall de les comarques del Vallès Occidental i el Bages, sota una única figura de protecció de parc natural que permetria endreçar l’aspecte normatiu i d’usos. L’ampliació permetria augmentar el nivell de protecció d’aquests espais i beneficiar-se dels programes de gestió i conservació, vigilància, prevenció d’incendis i de senyalització que la Diputació impulsa en l’àmbit del parc, i d’altres que puguin preveure altres administracions.
D’aquesta manera, per exemple, Castellbell i el Vilar, que fa temps que reivindica la seva posició geogràfica com a corredor natural entre els parcs de Montserrat i Sant Llorenç, entraria a formar part del parc amb 596,6 hectàrees; el Pont de Vilomara, que actualment n’hi té 1.052,40, n’hi sumaria 195,3 més cap a la zona de la Vall del Flequer i Sant Vicenç a les 221,6 actuals n’hi afegiria 666,2 cap a la part oriental, que ara és inclosa dins la Xarxa Natura 2000.
Els motius
Com a factors que motiven aquesta iniciativa, Sònia Llobet explica que «hem de tenir en compte sobretot que nosaltres, com a parc, estem dins de la xarxa Natura 2000. Una xarxa a escala europea que té una sèrie de derivades. Sobretot es basa en dues directives, la directiva hàbitats i la directiva aus, i que et marca una sèrie d'hàbitats i d’espècies que estan protegides. Com a parc som Xarxa Natura 2000, però, per contra, hi ha bona part d’aquesta xarxa que està fora del que és pròpiament l’àmbit del parc». Hi afegeix que són zones que estan també incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), però ara com ara no tenen un òrgan directe que els gestioni. «Són espais que poden tenir hàbitats o espècies protegides, però no tenen una gestió directa que els acompanyi. I també es planteja pensant ja no només en clau parc natural, sinó en clau de corredors ecològics. Tenim el parc natural de Montserrat, tenim els Cingles de Bertí, espais amb el qual Sant Llorenç del Munt hi té connectors que pensem que caldria integrar per a una millor gestió», conclou.
