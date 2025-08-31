Entrevista | Quim Moya Matas Artista, copropietari de la residència d’artistes Can Gras d’Avinyó
«L’art té poder; per això a qui primer pelen els dictadors és als artistes»
Les seves accions de pintura ràpida han enlluernat els assistents a festes globals amb estrelles de primera fila com Dan Brown o Jeniffer López, i els vídeos on executa retrats sorprenents en pocs minuts han estat vistos per milions de persones. En el seu món personal, però, l’art continua sent un exercici íntim i proper estretament lligat al Bages.
Quim Moya ha aconseguit que la cara més comercial de l’art li financi els seus projectes en la cara més idealista. Petrodòlars de Qatar per pagar les factures de la residència d’artistes de Cal Gras, a Avinyó. Una setmana plasma la cara d’una megaestrella global en un esdeveniment de macroempresa, i la setmana següent treballa al seu estudi per aconseguir que els materials que llança en una tela facin aflorar cares que no havia vist mai abans. Nascut a Barcelona, bagenc adoptiu vinculat al Bages des de jovenet, Moya és l’artista jove amb més projecció internacional de la comarca alhora que un dels més arrelats.
Se suposa que l’art modern és una activitat molt urbana. Anar-se’n de Barcelona per ser artista a Cabrianes no és el món al revés?
En realitat, quan em vaig traslladar no era molt conscient del que volia fer. Per a mi viure a Barcelona era com un error del sistema. Estiuejava a Cabrianes des dels 13 anys i ser allà em permetia sentir-me útil, era entrar en una comunitat. A l’edifici on vivia a Barcelona hi havia més gent que a Cabrianes, però només t’hi creuaves a l’ascensor.
Crear una residència d’artistes a Cal Gras era agosarat. Què els va fer decidir-se?
Amb la meva parella, l’Eva Quintana, i amb la nostra colla, comencem a muntar exposicions i concerts i ens adonem que ens agrada molt gaudir de tot el que envolta un acte cultural, inclòs aquell esmorzar, dinar o sopar on convius amb l’artista. I de tenir-los sovint a casa nostra, passem a somniar en un espai on puguem oferir a quinze o vint persones un lloc on estar i on treballar. Després de set anys buscant, un dia ens trobem amb la meravellosa família Morral, la propietària de Cal Gras. Fa 800 metres quadrats i, afortunadament, és la més petita de les que havíem estat mirant, perquè ha estat un projecte que ha necessitat molta energia.
Energia i algun euro.
Clar, nosaltres no teníem pràcticament res! Només podíem acceptar un model gairebé de masoveria amb un lloguer a llarg termini. Durant uns anys patim molt econòmicament. La meva feina al sector dels esdeveniments ha estat vital per pagar les despeses. Ara va millor, tenim ajuda pública i som cinc persones que, després de molts anys, cobrem un sou. Ens hem estabilitzat. Cada any estan amb nosaltres un centenar d’artistes.
Què busquen els artistes que venen?
El que tenen més en comú és el seu interès pel territori, volen estar aquí uns dies per impregnar la seva feina de l’entorn físic i humà. Per a nosaltres és molt important que hi hagi moments de trobada i convivència, tant pel que aporta als artistes com per la gratificació que ens suposa participar-hi. Des que tenim una filla, veure-la créixer en aquest context encara ho fa més gratificant.
Què tenen en comú els residents?
És gent amb molta voluntat i molt generosa, plena de passió, i molt pressionada per triomfar dins d’uns estàndards que ofeguen molt, com passa en tota la societat. Hi ha una idea de l’èxit molt lligada al capitalisme i a la fama. Jo crec que triomfar no és això. És que t’ompli la teva feina i que puguis dedicar-hi el màxim del teu temps. Això també ha està passant al sistema educatiu: es potencia molt la tècnica i poc l’emoció.
Ja gairebé no hi ha sales comercials. Els artistes ho tenen cada cop més difícil?
No ho sé, però estic segur que l’art és una necessitat i sempre n’hi haurà. El poder té molt més clar que els mateixos artistes que l’art té poder, per això els dictadors a qui primer pelen és als artistes. I dius: quina por pot fer un poeta? Doncs tenen clar que sí, que pot fer por perquè fa pensar. Per tant, sempre existirà.
El món digital ofereix sortides?
Pot fer-ho, però si hi entres ha de ser d’una forma molt professional. Ofereixen projecció amb molt soroll. Puc posar un exemple de la televisió: Got Talent m’ha trucat moltes vegades per participar-hi, perquè combinen amateurs i professionals, i sempre dic que no. Però vaig acceptar fer-ho a Romania. Vaig fer-hi una pintura en directe i el vídeo que en va sortir va tenir més de trenta milions de visualitzacions. Una passada. Però els drets els tenen ells, a mi l’únic que em va aportar és que un senyor romanès em va trucar per demanar-me si podia fer un retrat del seu gos. He sortit bastant a la tele i les coses van així. No et canvia la vida.
Com va a parar a les accions de pintura ràpida en directe?
Amb el Josep Berenguel inventem -si més no, jo no conec ningú que ho hagués fet abans- un concepte de pintura blanca sobre un fons blanc que emergeix quan li apliques una llum ultraviolada. El primer cop que ho vàrem fer va ser a Manresa el 2007, pintant el Jimmy Hendrix. D’allò en surt un bolo a l’Auditori de Barcelona per fer-ho mentre actuen la Marta Carrasco i el Llibert Fortuny. Aquí tenim un camí per on avancem, primer els dos i, després, jo en solitari. En el circuit comercial el que em contracten més és un espectacle de set minuts onpinto alguna cosa que el públic coneix molt, com una cara o un producte, però d’una manera que els sorprèn. Es tracta de crear un efecte ‘uau’.
En quin moment agafa volada?
Suposo que és quan, el 2012, em contracten per fer un retrat en directe del Lewis Hamilton a Nova Delhi per promocionar la Fórmula 1 a Índia. La foto amb Hamilton fa que molta gent pensi que ets millor. També va tenir molta projecció la intervenció en una gran festa que Planeta li munta a Dan Brown el 2017 per presentar «Origen». Vaig tardar un parell d’hores i ell va anar veient com anava sorgint. Va ser maco perquè l’encàrrec era molt estimulant i ell ho va valorar molt.
Durant un temps va tenir molt mercat a Qatar.
Sí, el moment més potent va ser quan van començar a promocionar el Mundial de futbol. Per exemple, vaig estar 12 dies en un macrofestival fent tres o quatre retrats de futbolistes al dia. També vaig participar en una festa privada de Qatar Airways amb IATA. El primer dia, amb un sopar per a mil persones on vaig fer un retrat de Cristina Aguilera mentre ella actuava; i l’endemà, en un estadi amb entrada limitada durant una actuació de la Jeniffer López. Aquí hi vaig pintar un avió amb participació de la gent.
Estem parlant de celebritats mundials. Com ha estat el contacte?
Perfecte amb el Dan Brown. Però normalment notes que els agafen, els porten a fer el que hagin de fer i no interactuen gaire amb ningú. Cristina Aguilera, per exemple, estava rodejada de seguretat i era inaccessible.
Quin és el truc perquè una acció així faci tan efecte?
Hi ha alguna cosa de la meva època de dissenyador per detectar què vol el client. I es tracta de treballar l’efecte que busques. Assajo abans, igual que els músics. I quan sóc a l’escenari disfruto com un animal i tinc una confiança absoluta en què sortirà bé. A mi em continua sorprenent que agradi tant; penso que el públic hi veu un joc de descobrir què sorgirà del que estic fent.
Aquest tipus d’accions l’omplen?
Quan vaig començar vaig tenir una lluita interna. Macroempreses? Qatar? No és el meu món! Però sento que la gent s’emociona, i m’ho diu. Sento que aporto bellesa a llocs on no n’hi ha gaire, i penso que com a artista és la meva feina. A més, aquests encàrrecs em donen base per poder fer coses més d’autor, la majoria aquí. He pintat amb els Gossos, amb Lluís Llach, Toti Soler, Quimi Portet, he fet gires amb el Ravid Golschmidt per tot el món, he fet «Les Quatre Estacions» amb un grup de cambra, tinc un muntatge sobre el món de la sardana... i a banda, hi ha la meva obra personal, la que faig al taller.
Art veloç per a un món veloç. Quan treballa per a la seva obra personal també ho fa de pressa, o tot el contrari?
De pressa (riu). Em surt així, molt físic i del moment. Treballo ràpid i barrejo materials de manera que hi hagi accidents a la tela. Que flueixi. Si estic fent cares, que són el meu tema, treballo a partir del que sorgeix, i ho vaig perfilant. Però no sóc ràpid en tot! Quan tinc la intuïció que una cosa val la pena no m’importa ser pacient. Vaig esperar anys per viure amb la meva parella, vàrem esperar Cal Gras molts anys... Deixo que les coses vinguin.
Perquè tant interès en les cares?
Suposo que és allò de les persones que connecta més amb l’ànima, i el que explica més coses, és el més proper a l’espiritualitat de cadascú.
Dels independentistes presos en va fer un retrat cada dia fins a mil. Per què?
Va sorgir d’un sentiment d’injustícia. Era com un mantra diari de conscienciació d’un empresonament col·lectiu. Els vaig anar fent amb tècniques diferents i quan vaig arribar a mil vaig sentir que estava esgotat. Vaig haver de parar. Al final n’hem fet un mural que ha anat al Museu Nacional d’Història. Una sorpresa agradable.
Els quatre cantons
Tothom té el que es mereix?
Sí.
Millor qualitat i pitjor defecte.
L’optimisme, i em costa molt dir que no.
Quant és un bon sou?
Més del que necessites per viure.
Percep pressió estètica social?
Sí.
Quin llibre li hauria agradat escriure?
«La divina comèdia», de Dante Alighieri.
Una obra d’art.
Les pintures negres de Goya.
En què és expert?
En res.
Què s’hauria d’inventar?
Un estimulador de la intuïció.
Déu existeix?
Sí, amb el nom que vulguis.
A quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar?
Jesús de Natzaret, l’home.
Un mite eròtic.
Sigourney Weaver.
Acabi la frase. La vida és...
Una oportunitat d’aprendre.
La gent, per naturalesa, és bona, dolenta o regular?
És. La gent és.
Un paradís amb tres ingredients.
Silenci, bona gent i un llapis.
Un lema per a la seva vida.
Viu i deixa viure.
Pintant al Bages i al món
Quim Moya Matas va néixer a Barcelona l’11 de març de 1975, fill de Jaume, destacat arquitecte especialista en romànic, i de Mercè, que treballava amb ell al seu estudi. Té un germà, el Jaume, parella, l’Eva Quintana, i una filla, la Júlia. La seva família estiuejava a Cabrianes des que ell tenia 13 anys. Als 19 anys, acabat de graduar en Disseny gràfic, se n’hi va a viure.
La seva primera feina va ser d’ajudant d’un perit d’assegurances a Barcelona. Després va fer de dissenyador free lance, de monitor d’esplai i d’il·lustrador. El 1995 s’incorpora a Centregràfic i, el 2000, a Rètols Porquet. Del 2004 al 2008 va ser tècnic de cultura a l’Ajuntament de Sallent. En aquesta època comença a participar en projectes artístics amb la nova generació d’artistes bagencs. El 2008 ell i la seva companya posen en marxa la residència d’artistes Can Gras, a Avinyó.
Crea el projecte Càndida amb Josep Berenguel i el 2007 presenten una acció en directe a Manresa que és el preàmbul de la línia de pintura ràpida que desenvoluparà en solitari i que, a partir del 2010, la productora Creartys comença a posar al mercat dels esdeveniments. El 2012, una acció a Mumbay (Índia) amb Lewis Hamilton per encàrrec de l’organització de la Fórmula 1 li dona una projecció internacional que el porta a treballar en actes amb estrelles com Dan Brown o Jeniffer López. El 2024 presenta la mostra «Llindars» al Casino de Manresa.
