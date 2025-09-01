La C-55 sud acumula gairebé dues dècades d’obres successives en diferents trams
La intervenció que s’està fent actualment i des de fa 15 mesos a Castellbell és l’enèsim projecte que s’executa entre Manresa i Abrera des del 2006
Des que, ara fa ja pràcticament vint anys, es va construir l’actual enllaç a Sant Vicenç de Castellet que va obligar a alçar el traçat de la carretera (una actuació, aquella, molt necessària i reclamada durant anys), al tram sud de la C-55 s’hi han fet gairebé una quinzena d’actuacions successives i d’envergadura en diferents trams i no ha parat d’estar en obres. En definitiva, s’ha convertit en una transformació per capítols, o amb afegits, amb resultats molt heterogenis. El penúltim, l’obra en curs al tram de Castellbell, a tocar del túnel de Bogunyà, per guanyar un tercer carril.
I tot plegat, pendent ara del compromís de l’actual Govern (que les actuacions en curs les ha heretades) de desdoblar-la des de Manresa fins a l’accés de l’autopista entre Sant Vicenç i Castellbell, amb l’horitzó fixat posat en el 2030.
El tret de sortida a aquesta doble dècada d’obres al tram sud de la C-55 va arrencar el 2006 amb l’execució d’un projecte que, certament, no admetia discussió: el de l’actual enllaç de Sant Vicenç amb la carretera. Un dels punts que en aquell moment eren més perillosos, ja que la connexió es feia a un mateix nivell i obligava a realitzar perillosos girs a l’esquerra i incorporacions sense carrils d’acceleració. Va ser una intervenció que va durar dos anys, amb un cost d’uns 4 milions d’euros i que va suposar una millora més que notable.
El 2011 va començar la remodelació d’una altra connexió, la de l’entrada sud de Manresa (nus de Sant Pau) que es va finalitzar el 2013.
A partir d’aquest any, la intervenció a la carretera va tenir continuïtat amb els projectes que es van anar succeint amb dos objectius. El primer, crear la mitjana de separació que s’ha anat estenent al llarg de tot el recorregut, en alguns trams amb barrera de formigó (inclosa la variant de Manresa, que en aquest període s’ha desdoblat), i en altres punts (és el cas dels revolts) amb tanques metàl·liques o amb pilones de plàstic.
Una operació que va començar al tram entre Castellbell i Monistrol (acabades el 2015), va continuar en el traçat més sensible (el de Manresa fins a Castellbell, acabat el 2016) i que posteriorment s’ha anat replicant més al sud, i alhora a la carretera de Terrassa (C-58).
Afegir tercers carrils
El segon objectiu va ser conseqüència del primer. La implantació de la mitjana va fer que se suprimissin vials d’avançament, per la qual cosa algunes de les intervencions més recents (com ara la del tram entre la Puda i l’Aeri, enllestit el 2019) ja han anat enfocats a crear-ne de nous, el que tècnicament ja s’ha volgut popularitzar com el 2+1 (doble carril en una direcció i únic en l’altre). Entre aquestes s’incloïa la remodelació del tram que hi ha entre el nucli urbà de Monistrol de Montserrat i l’antiga colònia Gomis, que també es va presentar amb un nou carril d’avançament, però que quan es va executar, les condicions orogràfiques (és un tram molt estret entre un balç inestable i el riu) van fer que acabés amb un sol carril per banda, però amb mitjana de separació.
La darrera d’aquestes intervencions ja completades va ser la que es va portar a terme entre Olesa i Abrera i que es va completar entre el 2022 i el 2023. En total, i segons dades que va facilitar Territori, parlem d’una quinzena de projectes successius que el departament quantificava en el seu moment en una inversió de 36 milions d’euros.
Com es deia, en aquest moment el que hi ha en plena execució és el projecte d’ampliació a l’altura de Castellbell i el Vilar, però també de millora de les connexions a Monistrol de Montserrat. Tal com s’ha anat explicant, aquesta intervenció va suposar un pressupost d’adjudicació de 5 milions d’euros i té com a punt central generar un carril d’avançament d’uns 800 metres de longitud en aquesta zona entre el pont de la riera de Marganell i el túnel de Bogunyà.
Aquesta intervenció inclou altres actuacions enfocades a la seguretat viària i la millora de l’accessibilitat en el tram que es pot considerar urbà al seu pas per Monistrol de Montserrat. En concret, la creació d’un vial per a vianants pavimentat en formigó, que es farà al costat de la carretera en sentit Manresa. Tindrà uns 500 metres de longitud i anirà des del pas inferior de vianants existent al costat del pont de Monistrol fins passat el centre escolar existent. Estarà separat de la carretera per una barrera de seguretat. També inclou una reordenació de l’encreuament de la C-55 amb l’avinguda Germans la Salle de la travessera de Monistrol, amb el tancament de l’entrada des de la C-55 i la creació d’una sortida amb espai d’acceleració i una illeta pavimentada per ordenar els moviments.
Mentrestant, hi ha un altre projecte d’intervenció en aquesta carretera ja adjudicat, que se’n va arribar a començar l’execució, però que fa un any i mig que està aturat. Es tracta del projecte per allargar el vial d’incorporació de Sant Vicenç de Castellet i convertir-lo en un nou tercer carril de la C-55 en sentit nord entre aquesta població i Castellgalí. En el seu moment, el departament de Territori va explicar a Regió7 que l’aturada es devia al fet que calia ajustar el nou ample de carretera al fet que passa a tocar de la llera del Llobregat i que se n’havien de fer els estudis i informes pertinents. Ara, aquest tram forma part del traçat que el Govern s’ha compromès a desdoblar, i del que n’ha de presentar un primer projecte complet aquest any.
