La CUP d'Artés lamenta que el govern d'ERC hagi aprovat l'ordenança de civisme "d'esquena al poble"
Els cupaires asseguren que en la redacció d ela nova normativa no s'ha comptat amb la ciutadania ni amb les entitats, i que s'ha obviat bona part de les al·legacions presentades
Redacció
La CUP d'Artés, actualment sense representació municipal en aquest ajuntament, retreu al govern d'ERC el procés que ha seguit en l'aprovació de l'Ordenança de Convivència Ciutadana i Civisme, i l'acusa d'haver-ho fet "d'esquena al poble", i sense que ni la ciutadania ni les entitats n'hagin estat informades ni cridades a participar-hi. La formació diu que la majoria de govern va rebutjar la proposta de fer un procés de participació obert, entre altres coses per definir l'articulat del nou text.
Els cupaires lamenten que "al llarg dels més de dos anys de mandat d’ERC en solitari s’ha donat l’esquena a la participació de forma preocupant", i ho fan extensiu a diversos aspectes, quan parlen d'un "abandó tant dels pressupostos participatius com de les audiències públiques", i sostenen que "és la mateixa dinàmica que vàrem veure al maig quan van aprovar un reglament d'ús dels horts municipals sense tenir en compte el veïnat, les entitats i ni tan sols els mateixos hortolans".
Al·legacions parcialment acceptades
La CUP també critica que s'hagin rebutjat gran part de les al·legacions que la formació va presentar a l'ordenança de civisme, si bé admet que hi ha algunes esmenes que sí que han estat parcialment acceptades. L'una fa referència a les restriccions a l'ús de l'espai públic, en què, a parer de la CUP, la proposta inicial de regulació de l'ocupació de la via pública "preveia restringir de manera excessiva l’exercici del dret a la lliure reunió i associació, atès que qualsevol activitat a l’espai públic requeria autorització municipal, dificultant l'ús lliure o col·lectiu dels espais comuns". L’articulat finalment aprovat, tenint en compte l'al·legació de la CUP, permet la realització d’activitats sense autorització municipal si no es genera un impacte negatiu en la mobilitat, el medi ambient, la convivència o la seguretat ciutadana, o bé generar un risc per a la vida o integritat física de les persones.
L'altra esmena acceptada fa referència al consum d'alcohol a l'espai públic. En aquest cas, l'ordenança inicial en preveia la prohibició generalitzada que, per a la CUP, "pot considerar-se una mesura discriminatòria, paternalista i fins i tot repressiva, assumint que la població no és capaç d’autoregular-se i de consumir alcohol sense generar problemes". L'articulat final en prohibeix el consum "quan pertorbi greument la convivència ciutadana".
Tanmateix, la CUP troba a faltar altres correccions, i critica, per exemple, que la normativa "encara prohibeix la col·locació de cartells, banderes i pancartes sense autorització municipal, un fet que pot vulnerar la llibertat d'expressió i el dret a protesta". I és que, segons els cupaires "l’autorització prèvia no ha de ser necessària en espais habilitats per l'Ajuntament i en altres elements de mobiliari urbà, sempre que no en dificultin la funcionalitat ni comprometin la seguretat dels vianants, no tinguin per objectiu beneficis econòmics privats o atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones".
Els cupaires també lamenten "el risc de criminalitzar la pobresa i l’exclusió social que es pot desprendre de l’article 22, on es fa referència a la sancionabilitat de discussions i aldarulls a la via pública, concepte indeterminat que pot donar lloc a aplicacions subjectives que afectin especialment col·lectius vulnerables, com persones sense llar o joves que es reuneixen al carrer. A més, no aborda les causes estructurals de la pobresa i opta per una resposta punitiva.
