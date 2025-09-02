Tradició
Montserrat mostra la seva història en una exposició al Parlament Europeu
La mostra, que es va inaugurar ahir a la tarda amb la presència d’alguns alts mandataris europeus, el president Illa i el Pare Abat, es podrà visitar fins demà
EFE
El Parlament Europeu acoll irà fins aquest dijous una exposició que commemora els mil anys de vida de l’Abadia de Montserrat, i que porta per títol «Montserrat un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d’Europa». La mostra, que es va inaugurar ahir, pretén, a través de recursos escènics, gràfics i audiovisuals, explicar la manera en què l’abadia ha influït en la cultura, l’educació i la religió a Europa al llarg dels anys. En particular, subratlla la importància de l’abadia i el seu llegat en un context europeu.
Per part de l’Eurocambra van ser presents en la inauguració els organitzadors de la mostra: la presidenta de la institució, Roberta Metsola, el vicepresident del Parlament Europeu i portaveu del grup Popular Esteban González Pons i el vicepresident del Parlament i membre del grup socialista, Javier López Fernández. També hi van assistir el president de la Generalitat de Cataluny, Salvador Illa, després de reunir-se a la capital comunitària amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, així com l’abat de Montserrat, Manel Gasch, i el comissari del mil·lenari, Bernat Julio. En l’esdeveniment inaugural tampoc no hi va faltar l’Escolania de Montserrat, que va oferir diverses interpretacions musicals litúrgiques.
L’exposició permet endinsar-se en la història i la realitat actual de l’abadia i ofereix als visitants una adaptació de la conversa que l’abat de Montserrat, el pare Manel Gasch i Hurios, va mantenir durant la inauguració del Mil·lenari a través d’hologrames el setembre passat. En aquesta ocasió, el Pare Abatva dialogar amb l’abat Oliba, fundador del monestir, i amb un hipotètic futur abat de Montserrat de l’any 3025, mentre que en aquesta exposició se substitueix Oliba per Sant Benito de Nursia, fundador de l’Orde de Sant Benito i Patró d’Europa.
Segons expliquen els organitzadors, «en aquesta conversa entre passat, present i futur, els visitants poden descobrir la transversalitat del discerniment en el temps» i com els valors benedictins, una regla escrita fa 1.500 anys, continuen sent vàlids avui dia.
A més, dotze testimoniatges de persones vinculades a Montserrat il·lustraran els seus llaços amb el monestir a partir de quatre eixos vertebradors: paisatge, cultura, història i espiritualitat. Entre aquests testimoniatges es troben des de persones anònimes fins a figures de renom internacional.
En l’exposició, l’abat de Montserrat també dona la benvinguda als visitants amb una peça audiovisual que els convida a endinsar-se en la vida quotidiana del monestir i en les claus de la seva fe.
