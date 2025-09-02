Mura projecta una instal·lació solar a la zona esportiva
Es posaran unes 150 plaques i tindran una potència de 95 KW, que abastirà equipaments municipals i potser també part de les cases
Mura preveu instal·lar més d’un centenar de plaques solars en un marge prop de la zona esportiva municipal, segons ha detallat a Regió7 l’alcalde del municipi, Josep Canals. En total, seran aproximadament unes 150 i es preveu que poden tenir una potència de 95 kW. Actualment, la proposta està en fase de preprojecte i encara està pendent d’acabar-se de definir del tot. La voluntat del govern municipal és d’executar-ho abans de finalitzar la legislatura. Des del consistori expliquen és un projecte «que s'està valorant» i que «els detalls no estan tancats».
És la solució de consens que ha trobat el govern tripartit -ERC, Junts per Mura i Mura Activa Mura Viva, que és la marca de la CUP- per instal·lar energies renovables al municipi. «Alguns regidors preferim fer-ho, per exemple, a les teulades, i altres prefereixen posar-les totes juntes. Hem aconseguit trobar el punt mitjà». Cal recordar que els cinc regidors de la corporació estan a govern. «Serà a la zona esportiva, en un marge molt ample i bastant ben orientat, que mira cap al sud» «Allà farem la instal·lació de les plaques. No la volem fer al mig de la natura», recalca Canals.
La voluntat de l’executiu és que aquestes plaques solars alimentin als diversos equipaments municipals i, a més, l’energia sobrant es pugui repartir a les cases del poble. Per fer això, s’està treballant amb la possibilitat de fer una comunitat energètica o altres mecanismes, com una taxa, que puguin permetre abaratir la factura dels habitants del municipi. Un procés que dependrà de l’evolució de les plaques i que, ara per ara, no té un full de ruta clar.
Les obres tindran un cost aproximat d’uns 80.000 euros, i el consistori preveu sufragar-ne la majoria del cost amb una subvenció.
