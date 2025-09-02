Sant Fruitós tindrà enllestit el nou CAP el primer trimestre de l’any vinent
Els treballs, que encaren la recta final, transformen l’antiga biblioteca municipal en un centre de salut que disposarà de 3 plantes i 15 consultes
L’esperat nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Fruitós de Bages serà una realitat el primer trimestre de l’any vinent. Les obres, que suposen una reforma integral i una ampliació de l’antiga biblioteca municipal, avancen a bon ritme i ja es troben a la recta final. El projecte permetrà disposar d’un centre més ampli i adaptat a les necessitats actuals. Amb una inversió de prop de 3,9 milions d’euros del Servei Català de la Salut, el nou centre resoldrà una mancança històrica del municipi, que tenia el servei dividit en dos edificis.
El nou CAP de Sant Fruitós, el projecte més important que es fa en aquests moments d’un equipament sanitari a la comarca, ja és més a prop de ser una realitat. A final d’aquest any és previst que finalitzin les obres i que el centre puguin entrar en servei a final del primer trimestre del 2026. Així ho ha confirmat el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, durant una visita d’obres que s’ha dut a terme aquest dimarts. Sánchez ha destacat que és un equipament «més adaptat i modern» que «representa una millora molt significativa tant per Sant Fruitós com per tota la seva àrea d’influència». En aquest sentit, ha afirmat que el nou CAP «és una aposta clara per enfortir l’atenció primària i apropar la sanitat al territori i evitar o reduir els desplaçaments amb una sanitat més propera i resolutiva».
Per la seva banda, l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha recordat que «és un equipament sanitari altament reivindicat i necessitat» per la població i ha destacat «la qualitat» del nou equipament, «que cobrirà les necessitats que té el nostre municipi, que és al llindar del 10 mil habitants».
Un equipament de tres plantes
El nou centre disposarà de 15 consultes i estarà organitzat en 3 plantes. A la primera, hi haurà l’àrea d’entrada principal i administrativa, a més d’una aula d’educació sanitària, l’àrea d’atenció no programada o consultes de medicina general. També comptarà amb una segona entrada independent amb consultes i lavabo per poder funcionar de manera separada en cas de pandèmia o emergències similars.
A la planta primera s’hi ubicaran consultes d’odontologia, atenció a la dona, el despatx de treball social, consultes de medicina general, l’àrea administrativa i magatzem. Per últim, la segona planta disposarà d’espais per al personal, sala de màquines, magatzem i accés a la coberta. Aquest disseny permetrà millorar l’atenció sanitària, ampliar serveis i adaptar l’equipament a les necessitats dels professionals de la població.
La intervenció que s’està duent a terme inclou la creació de dos patis interiors, que aportaran llum natural i confort ambiental als espais, i garanteix la integració arquitectònica de la part nova amb l’edifici existent, de l’arquitecte Josep Maria Esquius, del qual s’ha respectat la volumetria i els elements singulars. Pel que fa al disseny, l’arquitecte responsable del projecte, Joan Ensenyat, ha explicat que «hem treballat per aconseguir un edifici integrat amb l’entorn i amb l’estructura existent, que garanteixi funcionalitat, confort i sostenibilitat». Segons l’arquitecte, «el tret més important que incorporem són els dos patis, que són el cor de l’edifici, a través dels quals s’organitzen les circulacions i on se situa l’escala principal i les zones d’espera, que hem intentat que fos una zona el més confortable i agradable possible».
En total, el nou CAP tindrà una superfície construïda de 1.317 metres quadrats i el departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut, ha invertit en el projecte 3,89 milions d’euros. Les obres d’estructura i arquitectura les executa l’empresa Viscola – Construccions Àrids i Formigons, SA, mentre que les instal·lacions van a càrrec de Cots i Claret, SL. El projecte ha estat redactat i és dirigit per Ensenyat – Tarrida Arquitectes, SLP.
