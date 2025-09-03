Artés estrenarà gegantons durant la seva Festa Major
La música i la cultura popular seran dos dels principals eixos temàtics de la celebració, que durarà cinc dies
Artés estrenarà dos nous gegantons durant la seva Festa Major, aprofitant la trentena edició de la Trobada Gegantera d'Artés. Seran els primers gegantons que té l'entitat que, fins ara, només comptava amb els dos gegants (Jordi i Montserrat), els dos gegants vells (Víctor i Maria, que surten molt poc) dos capgrossos i tres nans. Algunes fills dels geganters es trobaven que no hi havia el pas intermig entre les figures petites i els gegants, de manera que les dues noves figures, que surten del taller del cardoní Toni Mujal, serviran perquè la mainada pugui participar encara més de la colla. La seva aparença és encara un misteri i es descobriran, per sorpresa, per cloure la trobada gegantera.
Enguany, juntament amb les dotze colles provinents del Bages, Berguedà, Moianès, Ripollès i Baix Llobregat, s'hi estrena la Vinyota, el gegantó que l'Escola Doctor Ferrer va fer per celebrar els seus cinquanta anys i que participarà com una colla més a la cercavila i el ball de gegants.
Serà el plat fort d'una Festa Major que durarà des del divendres 5 fins al dimarts 9, i que gaudirà d'una oferta d'activitats variada i per a tots els públics, amb una forta implicació per part de les entitats. Es consoliden els bastoners que, per segon any, fan la cercavila bastonera. En canvi, cau del calendari la diada castellera. L'any passat, ja es va fer sense els Picapolls de la Gavarresa, la colla local que actualment està inactiva, i aquest any s'ha optat per destinar els diners a reforçar activitats proposades per entitats locals. Es mantenen les sardanes, dissabte i dilluns.
La música tindrà un paper molt important. Només començar la festa, el divendres, la xaranga Buidant la Bota omplirà de música els carrers del poble. A la nit, actuaran els caps de cartell d'enguany, El Pony Pisador, i tancarà la festa el DJ Aleix Ballesté. L'endemà al matí, la música la posarà la xaranga Tokem per Tu!, que amenitzarà el matí de Gangues al Carrer. Simultàniament, es farà l'Orkestrònic i Sonàrium, a la plaça de l'Església, i al migdia hi haurà Vermut Electrònic amb la DJ Saraswati. Més tard, hi haurà vespreig amb Els Tets i, a la nit, Ball de Gala amb Pep i María José Trío. El diumenge al vespre hi haurà la banda Big Quart i després el Ball de Nit amb Duo Caramel. Dilluns serà el torn de la banda de rock familiar Ramonets, el grup de versions La Follia i els DJ Matusalem i Noel Brufau, a més del Ball de Nit amb Jordi Bruch. El dimarts, per cloure la festa, hi haurà cantada d'Havaneres amb els Pescadors de l'Escala.
Altres actes destacats són els Tastets Gastronòmics (divendres), els tornejos de botifarra (dissabte), futbol (dissabte i diumenge) i bàsquet 3x3 (diumenge), el racó infantil i familiar (dissabte i diumenge). També el Frikibingo de dissabte, la Ronda de Còmics, amb Alba Segarra, Godai García i Andrés Fajngold (diumenge), el correbars de dilluns o l'obra «Postres de Músic», dimarts a la tarda.
