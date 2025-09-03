Cardona explica el seu procés d'extracció minera en un congrés internacional sobre la història de la sal
Les ponències es fan aquest dijous i divendres a València, i el cas bagenc l'exposarà el director de l'Arxiu Històric de Cardona, Andreu Galera
Redacció
Cardona i el seu arxiu formaran part, aquest dijous i divendres, de les diverses conferències que intervindran en el congrés internacional “Salt in the Middle Ages: Production, trade, consumption” , que se celebra a València, a càrrec de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, i el professor Frederic Aparisi.
L’aportació feta per l’Arxiu i el seu director, Andreu Galera, porta per títol “Les salines de Cardona a l'alba del1440: renda senyorial i crèdit censalista a la Catalunya baix medieval”. La intervenció se centrarà en una primera part a explicar els detalls i característiques de l’explotació feta de la sal de Cardona en el decurs de l’Edat Mitjana, així com la seva comercialització, per passar en una segona part en com els titulars de l’explotació, els vescomtes, comtes i ducs de Cardona, van fer servir la sal i les seves rendes per finançar-se en el mercat de crèdit de Barcelona a la dècada del 1440.
El congrés forma part de les activitats del grup de “Cultures i Societats de l’Edat Mitjana” (CiSEM). També s’inscriu dins del grup d’investigació d’excel·lència “Trencant jerarquies. Mobilitat social, dinamisme econòmic i desenvolupament institucional a la Mediterrània occidental (segles XIII-XVI)” i del projecte d’investigació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats “Mercats, institucions i integració econòmica a la Mediterrània occidental (segles XIII-XVI)” de la Universitat de València.
