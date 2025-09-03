Cardona obté un 35% més de visitants aquest estiu amb el castell i la muntanya de sal com a grans reclams
S’ha observat un increment de turistes estrangers, que representen el 15% del total, i prop de la meitat són francesos
Cardona s’ha consolidat com una de les principals atraccions turístiques de la Catalunya central, amb una evolució creixent que s’ha constatat aquest estiu amb un increment del 35% del nombre de visitants en relació a l’any passat, segons dades de la Fundació Cardona Històrica. El seu director, Francesc Ponsa, fa un balanç «molt positiu» dels resultats obtinguts fins ara en aquesta campanya, i assegura que aquesta major afluència de visitants també ha repercutit en allotjaments, restaurants i comerços de la vila i de fora, amb un augment dels turistes estrangers, que ja representen un 15% del total, i d’aquests, un 45% són francesos.
El castell de Cardona, amb un increment del 60,65% de visitants aquest estiu, i la muntanya de sal, que n’ha obtingut un 28% més, es mantenen com els grans reclams turístics de la vila, amb una valoració de 9,2 punts sobre 10, amb la qual cosa «podem afirmar que tenim un producte turístic de qualitat i molt ben valorat», sosté Ponsa.
Bona oferta d’allotjaments
A tot plegat, el director de la Fundació Cardona Històrica diu que hi ajuda la qualitat dels allotjaments de la zona, i el fet que enguany hagi reobert portes el Parador, després d’un temps tancat per obres.
I és que la vila ha teixit una àmplia estructura d’allotjaments i establiments per absorbir el volum creixent de turistes que hi arriben, i que superen els 100.000 visitants anuals. Per això s’ha dotat d’una oferta sòlida tant d’hotels, com d’hostals, cases de turisme rural i habitatges d’ús turístic (en aquest cas s’han frenat les llicències), i a banda de la reobertura del Parador, fa poc més d’un any que també va entrar en servei l’antic Vilar Rural, ara rebatejat com a Vilar de la Duquessa, tant per a l’allotjament de turistes vacacionals com per a altres esdeveniments.
En total, la vila suma més de 500 llits exclusius per a visitants, i s’hi ha de sumar l’oferta que també proporcionen poblacions properes.
Es diversifiquen les visites
Seguint la tendència dels darrers anys, aquesta vegada també s’ha incidit en una major diversificació de les visites mitjançant ofertes que permeten segmentar públics i perfils, explica Ponsa, amb iniciatives com «Capvespres al Castell», «Orson Welles i el Castell de Cardona», o «Els Secrets de la Cardona Medieval», a banda de les visites teatralitzades. I a tot això s’hi han de sumar les 964 visites guiades que s’han fet, al castell, a la muntanya de sal i al centre històric. En aquest cas, enguany s’hi ha afegit com a nou atractiu la Casa dels Gegants, que es va inaugurar el juliol, i on es pot visitar l’extensa imatgeria de la vila.
Tot plegat demostra «la maduresa de Cardona com a destinació turística, amb una oferta molt consolidada, atractiva i de prestigi», conclou Ponsa.
