L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, assisteix a la inauguració de l'exposició sobre el Mil·lenari de l'Abadia
Redacció
L'abat de Montserrat, el Pare Manel Gasch i Hurios, va defensar el català durant la seva intervenció al Parlament Europeu durant la inauguració de l'exposició «Montserrat, un mil·lenni: una contribució benedictina a la construcció d’Europa». Gasch va refermar el compromís de Montserrat amb el català amb motiu de la «fidelitat a un lloc, a una manera d’entendre la vida, a una llengua. El nostre monestir ha acompanyat Catalunya i el català des del seu naixement, ho fa ara i té el propòsit de continuar fent-ho. El català és un idioma i representa una cultura que forma part intrínseca de la UE». Així mateix, també va voler remarcar la importància de l’estabilitat benedictina, «necessària en un món que canvia tant, que es mou tant. La societat aprecia i demana llocs estables, monjos que hi siguin sempre com a comunitat».
En el seu parlament, l’abat també va voler transmetre un missatge de pau: «Rebutjar la violència de tota mena és una exigència humana, monàstica i cristiana. Cal abandonar l’idioma amic–enemic, tenim prou elements per saber que aquest 'idioma' no ens porta enlloc. Això avui és una urgència a la qual s’haurien d’afegir totes les veus possibles». Precisament, Gasch és una de les cares visibles de l'exposició, ja que dona la benvinguda als visitants a través d'un audiovisual.
En l’acte hi van prendre part diferents institucions, amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, al capdavant, acompanyada de l’organitzador oficial de l’exposició, el Sr. Esteban González Pons, i del Sr. Javier López Fernández, ambdós vicepresidents del Parlament Europeu. També hi van assistir l'Excm. i Rvdm. Mons. Bernardito Auza, Nunci Apostòlic davant la Unió Europea, i l'Excm. i Rvdm. Mons. Luc Terlinden, arquebisbe de Malines – Brussel·les, Primat de Bèlgica i president de la Conferència Episcopal Belga. Finalment, també va destacar la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i la de l’expresident, també del govern català, Carles Puigdemont. Per part de l’Abadia de Montserrat també hi va ser present el P. Bernat Juliol i Galí, comissari del Mil·lenari, amb l’acompanyament destacat de l’Escolania de Montserrat, que va oferir una mostra del seu repertori interpretant diferents peces musicals de caràcter litúrgic.
