Uns 150 docents de Santpedor i Castellnou es reuneixen en una jornada d’obertura del curs escolar
La trobada, organitzada pels ajuntaments dels dos municipis, ha acollit professorat de tots els centres educatius
Redacció
Els Ajuntaments de Santpedor i Castellnou de Bages van organitzar, aquest dimarts, una jornada d'obertura del nou curs escolar per al professorat dels centres educatius dels dos municipis, en el marc de la xarxa educativa intermunicipal «Educació de qualitat», a l'Auditori Convent de Sant Francesc. La trobada va comptar amb uns 150 docents, entre les escoles Riu d'Or, La Serreta, Llissach, Jeroni de Moragas, l'Escola Bressol Municipal Els Gallarets, l'Escola Bressol Pam i Pipa, l'Institut d'Auro, l'Escola Municipal de Música de Santpedor i l'equip tècnic de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas.
La regidora d'Educació de l’Ajuntament de Santpedor, Mireia Vall, va conduir l'acte, en el qual va aprofitar per agrair la tasca que fan els i les mestres dia a dia amb els infants i joves. L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, també va donar la benvinguda a tothom i va voler valorar la jornada com un reconeixement de tota la feina que fan i l'educació de qualitat que ofereixen a les escoles, defensant, també, la importància del català a les aules.
La trobada va girar entorn la temàtica «els essencials de l'escola» que va comptar amb la conferència de Ruth Galves, llicenciada en Filologia catalana i professora de Llengua i Literatura als Jesuïtes de Casp; formadora de formadors i assessora de centres i recerca i publicacions amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
En la seva conferència, Galves va posar sobre la taula diverses aportacions que fa l'educació en infants i joves davant les incerteses, els canvis constants de l’administració i l’allau de demandes de la societat, des d'un punt de vista optimista, de confiança i col·lectivitat.
Des dels Ajuntaments de Santpedor i Castellnou de Bages, s’ha volgut agrair «la gran participació que ha tingut la jornada i desitjar un bon inici de curs a tot el professorat».
