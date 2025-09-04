Un ‘agrotardeig’ donarà el tret de sortida al pregó de Calaf
La implicació del teixit associatiu en la festa major del poble converteix la celebració en una experiència col·lectiva on conviuen esport, cultura popular, música i gresca
Redacció
Les entitats de Calaf han estat les encarregades d’omplir el programa d’activitats amb propostes que barregen tradició, esport, cultura popular i molta festa.
Els primers actes tindran lloc el dimecres 3, amb la cloenda de la temporada de sardanes a la fresca, que comptarà amb la música en directe de la Lluïsos Cobla.
El divendres 5, l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) donarà el tret de sortida a les 5 de la tarda amb un original «agrotardeig», entre el pati i l’esplanada del Casal, amb concert i gimcana de tractors inclosa. A partir de les 8, l’ambient es traslladarà a l’espai de barraques, on es podrà sopar abans del pregó.
El dissabte 6 començarà ben d’hora amb dos clàssics: a les 9, el Torneig de Botifarra del Casino, que enguany celebra la 30a edició, i a les 10, el torneig amateur de tennis taula a la sala d’actes. A la tarda, a les 5, el camp de futbol Les Garrigues acollirà el partit del Sènior Masculí de la UE Calaf, i a 2/4 de 6 la plaça dels Arbres s’omplirà de música i color amb la cercavila dels Geganters i Grallers de Calaf i colles convidades.
La tarda també tindrà espai per a l’esport i la dansa. El Club de Vòlei Calaf organitzarà un partit amistós al Poliesportiu a les 7, i a la mateixa hora, l’Associació de Country de l’Alta Segarra oferirà un taller obert de ball country a l’Esplai de la Gent Gran. A la nit, a 2/4 de 10, arribarà un dels moments més esperats: l’ATC portarà a escena l’obra Divorciades, evangèliques i vegetarianes al Casal de Calaf.
La gresca continuarà amb la Polseguera, que dissabte a les 8 convocarà una nova edició de l’Engardelada (Correbars) des de la plaça dels Arbres. Diumenge 7, la mateixa entitat dinamitzarà activitats familiars amb la pintada de murals de guix i la QUINAliada, un bingo popular i humorístic apte per a totes les edats.
Els Diables de Calaf posaran el punt final a la Festa Major amb el correfoc de diumenge a les 10, que sortirà de la plaça dels Arbres. n
