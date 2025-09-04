Calaf enceta avui la festa major amb quatre jornades que combinen tradició i modernitat
El poble bagenc presenta una festa major vibrant amb Mama Dousha, Muchachito i una aposta per la diversitat musical per a tots els públics
Redacció
Calaf es prepara per viure quatre dies intensos de música i activitats amb la seva festa major, que tindrà lloc del 5 al 8 de setembre. L’Ajuntament ha presentat una programació que combina artistes emergents, grans formacions i propostes tradicionals, en una aposta clara per la diversitat i la qualitat. Enguany, els noms propis que donaran el to festiu són Mama Dousha i Muchachito Bombo Infierno, dos referents que faran vibrar el públic amb els seus espectacles carregats d’energia.
El plat fort arribarà dissabte amb Mama Dousha, un dels artistes més destacats de la nova escena catalana. Amb un estil que fusiona la cançó d’autor amb l’electrònica, ha conquerit el públic amb temes com Rikiti, convertint-se en el fenomen musical català més buscat a Shazam i sumant premis com el Disc Revelació dels Enderrock i el Premi Fenomen de l’Any d’Els 40. A Calaf presentarà el seu nou treball, ‘La Criolla’. L’espectacle començarà a 2/4 de 12 a la plaça dels Arbres.
La mateixa nit, Muchachito Bombo Infierno oferirà el seu espectacle ‘Historias de ser Muchacho’, un recorregut per la seva trajectòria, des dels inicis com a músic de carrer fins als projectes més coneguts com G-5 o La Pandilla Voladora. El concert tindrà un toc especial amb la participació del músic calafí Lere, que formarà part de la banda. La nit acabarà amb la sessió de Dj Trapella.
La programació començarà divendres amb el concert inaugural de Jo Jet i Maria Ribot, que presentaran el seu treball ‘Ribera’ a la plaça dels Arbres després del pregó que començarà a 2/4 de 10. Els seguirà Dalton Bang, coneguts per un repertori ple d’èxits i festa, i el talent local de Buzii DJ. Diumenge serà el torn del grup de versions Coco, format íntegrament per dones, que portarà a la plaça dels Arbres un còctel de temes de tots els temps a les 11 de la nit.
Com és habitual, la festa major també farà lloc a la música d’orquestra i la tradició. La plaça Barcelona ’92 acollirà La Cimarron diumenge a 2/4 de 7 de la tarda i Rosaleda dilluns a les 6 de la tarda, mentre que la Cobla Maricel de Sitges serà l’encarregada d’amenitzar la ballada de sardanes dilluns al migdia.
Els infants també seran protagonistes d’aquesta Festa Major amb propostes pensades perquè gaudeixin com cal. El dissabte 6 de setembre, a les 6 a la plaça Barcelona ’92, els més petits podran riure i emocionar-se amb JAM, reconegut com a Pallasso de l’Any 2025 pel Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga. L’artista és conegut per la seva capacitat de connectar amb públics de totes les edats sense necessitat del clàssic nas vermell, amb un humor intel·ligent i proper.
A Calaf, JAM presentarà l’espectacle ‘L’Actitud’, una història divertida i plena d’enginy en què, des d’una foodtruck molt peculiar, ens explicarà els entrebancs quotidians que apareixen quan es vol aixecar la persiana cada dia.
La programació infantil continuarà diumenge 7 de setembre al matí, també a la plaça Barcelona ’92, amb una proposta que farà les delícies de grans i petits: Lilliput, la nova col·lecció de jocs de fusta de la companyia Tombs Creatius. A partir de les 11., els assistents podran submergir-se en el món dels contes clàssics i interactuar amb els seus personatges.
