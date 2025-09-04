Cardona prepara concerts adaptats a tota mena de públics i gustos musicals
El divendres actuaran els grups Vizuri, Ground Kids i La Fúmiga com a cap de cartell,
La Festa Major de Cardona es caracteritza, a banda de pels actes taurins, per tenir una durada força extensa. Gràcies al fet que hi ha tants dies de festa, l’organització té l’oportunitat de programar concerts adaptats a tota classe de gustos musicals. Enguany, divendres actuaran els grups Vizuri, Ground Kids i La Fúmiga com a cap de cartell, els concerts començaran a partir de la mitjanit, després del "txupinasso".
Dissabte serà el torn de Swing Latino, que amenitzaran el ball de festa major al passeig de la Fira a 2/4 de 12 de la nit. L’endemà, a la mateixa hora i espai, actuarà Cafè Trio, un grup format per soprano, tenor i teclista. Les jornades de concerts acabaran el dilluns 15 de setembre amb l’actuació del Solsoní Marc Anglarill. Després es farà un bingo i una sessió de DJ.
