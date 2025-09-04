Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cardona prepara concerts adaptats a tota mena de públics i gustos musicals

El divendres actuaran els grups Vizuri, Ground Kids i La Fúmiga com a cap de cartell,

La Fúmiga, que farà un concert el divendres que ve

La Fúmiga, que farà un concert el divendres que ve

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Cardona

La Festa Major de Cardona es caracteritza, a banda de pels actes taurins, per tenir una durada força extensa. Gràcies al fet que hi ha tants dies de festa, l’organització té l’oportunitat de programar concerts adaptats a tota classe de gustos musicals. Enguany, divendres actuaran els grups Vizuri, Ground Kids i La Fúmiga com a cap de cartell, els concerts començaran a partir de la mitjanit, després del "txupinasso".

Dissabte serà el torn de Swing Latino, que amenitzaran el ball de festa major al passeig de la Fira a 2/4 de 12 de la nit. L’endemà, a la mateixa hora i espai, actuarà Cafè Trio, un grup format per soprano, tenor i teclista. Les jornades de concerts acabaran el dilluns 15 de setembre amb l’actuació del Solsoní Marc Anglarill. Després es farà un bingo i una sessió de DJ.

