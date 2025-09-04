CCOO Lledoners denuncia l'agressió sexual d'un intern a una treballadora del centre
Els fets van tenir lloc dimarts, quan els funcionaris feien sortir dels presos de les cel·les
Redacció
Una treballadora de Lledoners va patir una agressió sexual per part d'un intern dimarts passat segons denuncia la secció sindical de CCOO del centre penitenciari de Lledoners en un comunicat. L'atac va tenir lloc mentre la dona realitzava la baixada obligatòria de les cel·les, moment en què els presos estan obligats a sortir de la cel·la per participar en activitats mínimes de convivència o d’esbarjo, encara que no en tinguin ganes. L'agressor va ser traslladat al Departament Especial de Règim Tancat.
El sindicat, que diu que la funcionària "va saber aïllar el problema, va demanar suport als companys i va enfrontar a la situació amb fermesa i decisió", exigeix que la direcció del centre "mantingui la mà ferma davant les agressions sexuals i que es garanteixi en tot moment el suport i la protecció als treballadors i treballadores que les pateixen".
En el seu escrit, COO Lledoners també enumera els moments que calen més funcionaris "per garantir la seguretat i el bon funcionament del mòdul". Són la baixada obligatòria de les cel·les, la repartició de medicació i quan tots els interns es troben al menjador.
