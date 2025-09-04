Dos ferits, un greu i un lleu, en una sortida de via al Calvet
Els Bombers van rescatar els dos ocupants de l'interior del vehicle
Un home va resultar ferit greu i una dona ferida lleu en un accident que va tenir lloc aquest dimecres a la urbanització del Calvet (Sant Salvador de Guardiola), a la carretera B-1101. L'avís es va rebre pels volts de dos quarts de vuit del vespre, quan per causes que s'investiguen el vehicle va sortir de la via.
L'accident va mobilitzar els Bombers fins al lloc de l'accident, al quilòmetre 12,5 de la carretera. Efectius del cos d'emergències van ajudar a sortir els dos ocupants del vehicle, que havien quedat atrapats a l'interior. Els dos afectats van ser evacuats l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones