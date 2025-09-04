La festa major alternativa d'Artés s'estén per tot el poble amb activitats fins dilluns
Música, bastoners i jocs diversos, entre les propostes d'un programa que també reivindicarà el dret a l'habitatge
Redacció
Artés dona el tret de sortida aquest dijous a la tarda a la festa major alternativa, que s'allargarà fins dilluns, i que enguany estén els actes per diversos espais del poble.
La decoració del Bosquet amb un berenar popular marcarà l'arrencada festiva aquesta tarda, en què també hi haurà danses i cançons infantils amb el Picarol i, a les 8, es farà la segona edició del Joc de la Pastanaga. La jornada es tancarà amb el Kintu a la fresca, a partir de les 9 del vespre, amb opció de sopar biquinis.
Divendres 5 de setembre, les activitats es traslladaran a la plaça de l'Església. A les 6 hi haurà un taller de bastons amb els Bastoners d'Artés, i a les 7 començarà una taula rodona sobre el dret a l'habitatge amb la participació de la PAHC Bages i el Sindicat de Llogateres. A les 8 es farà un tast de cerveses artesanes i, a les 9, la comitiva baixarà al Bosquet guiada pels Grallers d'Artés, on tindrà lloc el sopar popular d'hamburgueses i petit suís. A partir de 2/4 de 12 de la nit començaran els concerts d'On the Rock, amb versions de rock i punk, l'estrena de la banda local Gavarresa Legends, formada especialment per a l'ocasió, i la sessió de les punxadiscos locals PDSetes.
Dissabte, al migdia, hi haurà la tradicional paellada popular, amb inscripcions el mateix dia. Ja al vespre, a 2/4 de 10, serà el torn de la Mandonguillada Popular a càrrec de l'Escamot Sofregit, i a les 10 es farà una mostra de glosa. Els concerts de la nit començaran a 2/4 de 12 amb el punk d'Abiertas hasta el amanecer, després Drop Collective transportarà el públic a Jamaica. Tot seguit tornaran a l'escenari de la FMA Cala Bera i el seu rap festiu, i es tancaran amb la sessió de PD Peixet.
Diumenge, a les 5 de la tarda, començarà la gimcana per equips "Les més fortes de la Gavarresa", i a les 7 el pallasso Betu presentarà l'espectacle "Clown In Progress". La cloenda arribarà dilluns, a les 12 del migdia a la plaça de l'Església, amb activitats infantils a càrrec de l'Esplai El Cep i el vermut popular. A la tarda, a les 5, hi haurà torneig de botifarra al Bosquet, i a les 9 del vespre sopar popular de "fajitas". A partir de les 10 de la nit es farà el Trivial de l'Ateneu per equips, que posarà punt final a cinc dies de festa alternativa.
