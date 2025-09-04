Un home fuig després d’agredir la seva dona i cau des d’un tercer pis a Manresa
L'incident ha tingut lloc al carrer Sant Bartomeu i ha obligat a tallar el carrer
Un home ha resultat ferit greu en caure des d'un tercer pis mentre fugia després d’haver agredit la seva dona al carrer Sant Bartomeu de Manresa. Segons ha avançat Nació Manresa, els fets han tingut lloc cap a les 11 del matí, quan l'home ha intentat fugir per una finestra posterior de l'immoble i s'ha precipitat al buit fins al pati interior d'una casa. En la fugida, se li ha trencat sota els peus un fals sostre per on volia escapar i ha patit la caiguda que l'ha deixat malferit.
La Policia Local ha rebut un avís per un cas de violència de gènere en un domicili del carrer Sant Bartomeu i, ràpidament, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. En arribar, han comprovat que l'home havia patit una caiguda en l'intent de fugir després d'agredir la seva dona, que presentava signes d'haver patit una agressió, segons ha informat la Policia Local.
L'incident ha mobilitzat diverses dotacions policials i efectius del SEM fins al lloc. Després d'una primera atenció in situ, l'home ha estat traslladat en estat greu per politraumatismes a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Segons han informat fonts dels Mossos, la seva vida no corre perill. L'infractor ha quedat detingut per l'agressió i passarà a disposició judicial una vegada es recuperi. Per la seva banda, la dona ha resultat ferida lleu de l'agressió.
L'incident ha obligat a tallar el carrer per facilitar les tasques dels serveis d'emergències.
