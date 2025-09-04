La juventut cardonina organitza les activitats prèvies a la festa major
Del 6 a l’11 de setembre els actes festius estaran adreçats al públic jove i aniran des de corredebou a tornejos esportius
Cardona Jove, l’entitat juvenil del municipi bagenc, ha preparat una setmana d’activitats prèvies a la programació oficial per escalfar motors. El tret de sortida serà el dissabte 6 a partir de les 4 de la tarda amb el 3X3 de bàsquet que es farà a la plaça de Bous. A partir de 2/4 de 12 de la nit la jornada es tancarà ambla txaranga d’Encierro i penjada de colles a Sant Miquel.
El punt d’inici de la cercavila serà La Bauma i el recorregut anirà a la plaça de la Vall cap al carrer Sant Miquel en direcció al carrer de les Cambres per tornar a la plaça de la Vall. A les 7 de la tarda se celebrarà la festa de la penya El Capote.
Dilluns 8 l’activitat principal serà la penjada de banderes i el corredebou jove, que anirà seguit d’una botifarrada popular a la plaça de la Vall. També hi haurà una activitat de castells de sorra a la plaça de bous a partir de les 5 de la tarda.
L’endemà a les 7 de la tarda tindrà lloc el corredebou infantil a la plaça de bous i a partir de 2/4 de 9 del vespre es farà la gimcana per grups, també a la plaça de bous. Els grups que s’hi vulguin apuntar ho podran fer a través de l’enllaç del perfil d’instagram @cardonajove. En aquest enllaç també es podran comprar els tiquets per a la botifarrada popular de dilluns.
La jornada de dimecres 10 començarà a 2/4 de 6 de la tarda amb el concurs d’escacas al Casal Cívic. Una hora després començarà el ball en línia a la plaça de la Vall.
A partir de les 9 de la nit el dia es tancarà amb la Nit Cardonina, una jornada nocturna que començarà amb un sopar amb primer, segon plat i postres. Després de sopar hi haurà actuacions musicals de diversos grups, els que s’han revel·lat fins ara són: CDR i DJ Rial, però està previst que com a mínim hi hagi dues actuacions més al llarg de la nit.
Hi ha un paquet d’oferta per anar a la botifarrada i al sopar popular per 21 euros. Si només es vol anar a la botifarrada costa 5 euros, i per anar únicament al sopar costa 18 euros.
