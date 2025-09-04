La música serà el fil conductor de la Festa Major de Cardona
En aquesta edició, la banda sonora de la Festa Major més taurina del Bages cobrarà molta importància pel centenari de la construcció de les Escoles Escasany i el 30è aniversari de Musicant
La música és sempre un dels pilars de totes les festes majors, però aquest any a Cardona hi tindrà una importància molt remarcada i actuarà com a fil conductor de tota la celebració, que tindrà una durada de dues setmanes.
Aniversaris musicals
Aquest any se celebra el centenari de la construcció de les Escoles Escasany, que van ser patrocinades pels germans Manuel i Ramon Escasany, mecenes que, des de les llunyanes terres argentines on havien emigrat i fet fortuna, i no oblidant mai les seves arrels, van fer possible la construcció d’aquell edifici tan necessari per a la vitalitat i el creixement de Cardona, que des de llavors sempre ha anat associat al seu cognom. Les escoles Escasany.
Enguany, els encarregats de pronunciar el pregó institucional de la Festa Major de Cardona seran els besnets dels homes que van fer possible que Cardona tingués un centre educatiu, Sara Argañez Escasany i Daniel Escasany, que vindran des de l’Argentina expressament per l’ocasió. Aquest pregó tan especial tindrà lloc el dimecres 10 de setembre a 2/4 de 9 del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament de Cardona.
L’edifici que va ser aquella primera escola acull avui dia l’Escola Municipal de Música - Musicant, que aquest any també està de celebració, ja que compleix el seu 30è aniversari. Per aquest motiu, representants de l’escola seran els encarregats del pregó popular, que tindrà lloc el divendres a 3/4 de 12 de la nit a la plaça de bous, just després de la cercavila ‘El primer Fuentes’ a càrrec de la Banda de Música de Cardona.
De principi a fi
Tal com detallava la regidora de festes en la presentació de la festa major, Helena Arnaste, "cada acte té la seva pròpia banda sonora, però amb la música es pot anar resseguint tota la festa major".
Destacava també el detall simbòlic que la programació comença i acaba amb propostes musicals locals que tenen molt significat pel poble. En primer lloc, la inauguració anirà a càrrec de la Banda Música de Cardona, aquest diumenge 7 a les 8 del vespre. El final de la programació, si no tenim en compte els actes infantils i activitats paral·leles, serà amb l’actuació de Goig, un projecte basat en la recerca de la transmissió oral que parteix dels goigs i altres melodies i els relats que ens recorden com vivien les generacions passades a la Catalunya rural d’interior, que tindrà lloc a 2/4 de 9 del vespre el dimarts 16 de setembre a la plaça de bous.
Recuperar tradicions
L’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, va destacar en la presentació de la festa el retorn de "Bandera Negra", un espectacle que se situa en el setge de 1711, quan la Isabel, filla de taverners, queda atrapada a la taverna familiar després que la vila caigui en mans borbòniques. Una trobada inesperada amb el comte de Melun, li salva la vida a canvi de mantenir la taverna oberta per als soldats. Aquest pacte forçat marca l’inici d’una relació plena de contradiccions personals. Mentrestant, la seva família, refugiada al castell, viu amb la incertesa sobre el destí de la Isabel i el dilema constant entre la resistència i la supervivència. Les representacions seran divendres 19 i dissabte 20 a 1/4 de 9 del vespre.
