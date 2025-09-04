Una nova sentència dona la raó a l’Onada pel canvi de tarifes a la residència de Sant Fruitós
La concessionària va iniciar un litigi el 2021 davant la negativa de l’Ajuntament de revisar els preus a l’alça, que costarà al consistori més de 500.000 euros
Nou revés judicial per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb relació al procés que manté obert amb l’Onada, concessionària de la residència de gent gran El Lledoner. El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona ha dictat una sentència que dona la raó a l’empresa pel que fa a la modificació de preus a l’alça que volia aplicar l’any 2022 i que l’Ajuntament, en aquell moment governat per ERC, PSC i Junts, va denegar. El jutge ha estimat el recurs presentat per l’empresa contra un acord de ple, en el qual es denegava la petició de l’Onada per revisar les tarifes de la concessió. Es tracta d’una nova sentència contrària a l’Ajuntament que se suma a les altres ja ha rebut el consistori arran dels cinc recursos contenciosos que l’empresa va interposar i que costaran a les arques municipals més de 500.000 euros.
El procés judicial entre l’Ajuntament de Sant Fruitós i l’Onada ha dictat una nova sentència contrària al consistori. En aquest cas, el jutjat ha estimat el recurs presentat per l’empresa concessionària contra l’acord número 7 del ple del 9 de desembre del 2021, en què es denegava la petició de l’Onada per revisar les tarifes de la concessió del servei municipal de residència i centre de dia de Sant Fruitós. Aquesta sentència se suma a les tres que ja havia rebut arran dels recursos contenciosos que l’empresa va interposar davant la negativa del consistori d’acceptar uns augments de tarifes que plantejaven per la prestació del servei i per les quals l’Ajuntament haurà de fer front al pagament d’uns 500.000 euros a l’empresa gestora. Uns diners que ara es veuran incrementats amb la nova sentència que no és ferma, però que el consistori no preveu recórrer per no incrementar encara més els interessos a pagar.
Segons la nova sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, l’acord de ple quedaria anul·lat «per infracció de l’ordenament jurídic» reconeixent que, en la línia de les sentències prèvies, «el règim tarifari previst a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particular és plenament vigent i aplicable» i que, en conseqüència, l’Onada «té dret a la revisió de les tarifes autoritzades, així com a fixar lliurement el preu de les tarifes comunicades en els termes contractualment establerts».
L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha lamentat que l’Ajuntament hagi rebut una nova sentència en contra, que comportarà destinar «més diners dels nostres ciutadans cap a una empresa que tenia dret a cobrar-los», ja que la concessionària pot reclamar els increments que no va poder cobrar el 2022, més els interessos, com ja ha fet amb els corresponents als anys 2020 i 2021, que pugen a 500.000 euros.
En aquest sentit, Batanés ha carregat contra l’actuació del secretari i la interventora de l’Ajuntament i ha «celebrat» que cap dels dos ja no treballi al consistori des d’aquest estiu. «Aquesta gent no podia seguir al capdavant de la secretaria i la intervenció d’un Ajuntament com el de Sant Fruitós perquè han demostrat, no només que no han fet bé la seva feina, sinó que quan podien rectificar han seguit fent més abundant el seu error i a mesura que era més greu costava més diners als ciutadans». En la mateixa línia, s’ha mostrat molt crític amb l’exalcaldessa de Sant Fruitós i actual regidora a l’oposició, Àdria Mazcuñán, a qui ha convidat a «a abandonar la política» i a qui ha retret que «segueix sense respondre quina proposta fa ERC per als més de 500.000 euros que hem de pagar per culpa seva».
Un litigi iniciat el 2021
La petició del canvi de tarifes per part de l’Onada l’any 2021 va motivar l’obertura d’un expedient per part del consistori contra la concessionària i va derivar, a part de la denegació, en la imposició d’una multa d’uns 60.000 euros. L’empresa, que gestiona la residència municipal El Lledoner des del 2013, va interposar un recurs contenciós contra aquell procediment administratiu que es va concretar en diversos pronunciaments de l’Ajuntament en forma de decrets en què es denegava aquest canvi de tarifes, pronunciaments que són els que l’Onada va portar als tribunals perquè considerava que anaven en contra dels seus drets contractuals.
El que va exposar en el seu moment l'Ajuntament a l’hora d’argumentar la negativa al canvi de tarifes i l’obertura d’expedients sancionadors era que considerava que l'empresa no podia incrementar les tarifes sense una autorització prèvia de l'Ajuntament i que, en cap cas, es va comunicar. La llavors regidora de Serveis a les Persones, Cristina Múrcia, va afirmar que les clàusules de la concessió eren molt clares: «L'Ajuntament sempre serà qui autoritzarà el preu de la meitat de les places, i l'altra meitat serà comunicada a l'Ajuntament». En aquest sentit, deia que «mai es poden aplicar unes tarifes als usuaris de la residència municipal sense prèvia autorització del propietari, que en aquest cas és l'Ajuntament».
Fins ara, la justícia ha donat la raó a l’empresa en tres dels cinc processos judicials i en queden dos de pendents per resoldre.
