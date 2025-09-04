Sant Fruitós inicia les esperades obres de construcció del segon pavelló
La primera fase dels treballs, que estarà enllestida d’aquí a un any, inclou el gimnàs que utilitzarà l’escola Pla del Puig i una pista poliesportiva de formigó
Finalment, Sant Fruitós de Bages ha iniciat aquesta setmana les esperades obres de construcció del segon pavelló que, alhora, farà la funció de gimnàs de l’escola Pla del Puig. Ja s’ha començat a treballar en la primera fase del projecte, pressupostada en 3,6 milions d’euros i amb un termini d’execució d’un any, que inclou la construcció del gimnàs i una pista de formigó. La segona fase contemplarà la finalització de la pista del pavelló i la construcció de la graderia i, la darrera, la zona de vestidors i tots els acabats finals.
Les màquines ja han començat a treballar en la construcció del segon pavelló de Sant Fruitós de Bages. Aquest dimarts es va signar l’acta d’inici i replanteig i es va donar el tret de sortida a uns treballs que, per diferents circumstàncies, s’han fet esperar. L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha celebrat que finalment s’hagin pogut iniciar les obres que, de moment, només executaran la primera fase, però l’equipament «ja es podrà utilitzar» d’aquí a un any.
Els treballs suposaran la construcció del gimnàs, que quedarà del tot enllestit i, per tant, el curs vinent ja el podrà utilitzar l’escola del Pla del Puig. També es farà la pista del pavelló amb formigó, de manera que «estarà coberta, però no tindrà parquet, ni hi haurà grades. Serà com una pista poliesportiva», apunta Batanés, però que ja es podrà utilitzar. Quan es disposi del finançament necessari s’executaran les següents fases per fer «les grades, vestidors, lavabos i parquet». El cost total de les obres puja a 5,3 milions d’euros.
Aquest equipament ja el va projectar l’actual equip de govern de Gent fent Poble a l’inici del mandat passat, posteriorment el va refer i adjudicar l’executiu tripartit que va presentar una moció de censura, i en l’inici d’aquesta legislatura l’actual executiu de GfP l’ha reprès amb un replantejament en l’execució per l’elevat cost econòmic que suposava.
L’estiu passat, el consistori santfruitosenc va encarregar a l’estudi d’arquitectura que va dissenyar el nou pavelló i gimnàs de l’escola Pla del Puig que desglossés el projecte de construcció en tres fases, per tal de poder fer front al cost de les obres. Això va permetre conèixer l’import de construcció de cadascuna de les etapes i, per tant, poder treballar per aconseguir el finançament necessari per fer-hi front. D’aquesta manera, segons el govern de Sant Fruitós, «l’equipament serà funcional i amb acabats estàndard, eliminant tots aquells elements innecessaris i que encareixen el cost final de l’obra».
Amb la culminació de la primera fase d’obres, l’escola Pla del Puig, que va estrenar l’edifici el setembre del 2022 (després d’anys de funcionament en mòduls prefabricats), veurà fet realitat el gimnàs per al centre, que és complementari a l’obra del segon pavelló. I amb la nova pista les entitats del municipi ja podran gaudir de més espai per a la pràctica esportiva, ja que l’actual pavelló ha quedat petit per al gran nombre d’esportistes de la població.
