Súria ultima els detalls pel canvi de model de gestió de residus
L'Ajuntament posa en marxa la campanya informativa sobre els nous contenidors tancats
Redacció
L'Ajuntament de Súria ha fet arribar fulls informatius a les cases del municipi sobre la posada en marxa del nou sistema de contenidors de recollida selectiva, que es preveu que s'iniciï a la tardor. Una de les principals novetats serà la implantació de contenidors tancats d’orgànica i de resta (rebuig), que només es podran obrir amb targeta o amb aplicació mòbil. Els altres contenidors (envasos, paper, vidre, oli domèstic i roba) romandran sempre oberts i no caldrà identificar-se per fer-los servir. En alguns casos hi haurà canvis en les ubicacions de contenidors per tal de disposar d’illes completes i facilitar el reciclatge.
La distribució dels fulls informatius ha estat el primer pas de la campanya informativa sobre la implantació dels nous contenidors. En les pròximes setmanes, l'Ajuntament enviarà una carta en la qual s’explicarà amb més detall el funcionament del nou sistema, amb indicacions per a la recollida de la targeta i altres informacions útils per fer ús del servei. L’Ajuntament també organitzarà sessions informatives i de participació per explicar els principals canvis del nou sistema. També hi haurà una campanya de comunicació i lliurament de material per barris, a més de personal informador i un servei d’atenció presencial per resoldre dubte, comunicar incidències i fer el seguiment dels aspectes més rellevants.
La campanya de difusió sobre els nous contenidors preveu l’habilitació d’uns punts de repartiment per lliurar les targetes identificatives, essencial per obrir els nous contenidors d’orgànica i de resta (tot i que també es podran obrir amb aplicació mòbil); el cubell airejat per a l’orgànica, que evita les males olors de la fracció orgànica, ja que permet que els residus respirin i no generin líquids; Bosses compostables, que faciliten la descomposició de la matèria orgànica, i una guia informativa, amb informació sobre el nou model de recollida de residus, incloent-hi detalls sobre serveis complementaris com la Deixalleria, la recollida d’oli o de roba, així com les noves ubicacions.
Fonts municipals detallen que «la implantació de contenidors tancats ha estat aplicada en altres municipis, amb efectes positius sobre els nivells de reciclatge». La renovació dels contenidors és un dels principals objectius de l’actual mandat en l’àmbit de la recollida selectiva. L’objectiu és «augmentar els nivells de reciclatge per tal d’assolir una millora del medi ambient i fer possible un pagament més sostenible i equitatiu a les persones que reciclen i separen correctament».
Quan es va presentar la mesura, es va anunciar que es descartava el model porta a porta que s’havia posat sobre la taula anys enrere i apostava pel sistema amb contenidors intel·ligents. D’una banda, perquè «és més econòmic» i, de l’altra, perquè és l’adient tenint en compte la «tipologia i l’orografia del municipi». L’alcalde explicava que «ens ha de permetre augmentar el reciclatge i que també es puguin afegir algunes bonificacions per aquelles persones que reciclin bé».
El sistema de recollida de residus amb contenidors tancats ja funciona en diversos municipis del Bages, i es basa en un model d’identificació dels usuaris, en el sentit que cada família disposa d’una targeta personalitzada per poder obrir els contenidors tancats (orgànica i resta) mitjançant un xip.
La taxa s’apuja el 39%
Arran del canvi de model de gestió de residus, L'Ajuntament de Súria va incrementar de la taxa de recollida de residus un 39% per aquest any, una pujada de 50,37 euros per a habitatge, fins a situar-se en 179,53. Aquest increment de la taxa de recollida de residus va ser la conseqüència d’una normativa supramunicipal que obliga les institucions locals a equilibrar el cost econòmic real d’aquest servei, sense cap possibilitat de generar dèficit. Davant d’aquesta situació, l’equip de govern municipal va optar per congelar la resta d’impostos i taxes per tal de reduir al màxim l’increment de la pressió fiscal.
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc