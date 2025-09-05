Artés prepara cinc dies de gresca amb gairebé mig centenar d’activitats
El programa de la festa major es presenta divers amb especial èmfasi en la part musical
Artés dona avui el tret de sortida a la seva festa major. Enguany ho fa amb un programa que compta amb gairebé una cinquantena d’activitats per a tots els gustos i públics. Aquesta edició de la Festa Major d’Artés estarà farcida de propostes musicals ben diverses, que aniran des de les tradicionals sardanes fins a un grup de versions infantil passant per les clàssiques sessions de DJ orientades al públic més aviat jove i adolescent.
Gastronomia per començar
L’acte d’inauguració de la festa serà un tastet gastronòmic que tindrà lloc avui a les 8 del vespre a l’Espai Central. Es tracta d’una activitat per potenciar el menjar d’Artés en què diversos establiments del poble oferiran tastos dels seus productes. Els tiquets s’han de comprar allà mateix. Aquesta nit la festa s’allargarà fins a les 5 de la matinada amb la sessió del DJ Aleix Ballesté. Abans, però, actuarà la xaranga Buidant la Bota i el Pony Pisador, un grup de música folk que es presenta com «el més inclassificable i festiu de tot el panorama català».
Esports per a grans i petits
Un altre dels pals de paller de la programació de la festa major d’enguany són les activitats esportives. El diumenge a les 10 del matí començarà la sortida amb BTT que tindrà com a punt d’inici el Parc de Can Crusellas. A la mateixa data i hora, el passeig Diagonal acollirà el tradicional 3X3 de bàsquet amb diverses categories: mini, pels nascuts a partir del 2014; infantil, per a infants nascuts entre el 2010 i el 2013; i, absoluta, per als nens i joves nascuts el 2009 o abans.
El torneig de futbol es farà el dissabte i diumenge a les 5 i a les 7 de la tarda al camp de futbol municipal. Dissabte es jugaran les semifinals i diumenge es disputaran les finals i el tercer i quart premis d’un dels clàssics de festa major del municipi bagenc. Els escacs també tenen el seu lloc en la programació d’activitats. Demà a les 10 del matí al carrer Barquera els més atrevits tindran l’oportunitat de desafiar el prodigi local Pol Gómez Flores. El diumenge la Sala Dos de Gener acollirà partides ràpides que competiran en el marc del campionat de Catalunya d’escacs ràpids.
Cultura popular
La Festa Major d’Artés també és sinònim de cultura popular. Entre els actes tradicionals destaca la 30a edició de la trobada gegantera, que començarà diumenge a 2/4 d’11 del matí al complex cultural Can Sitges. Després de la cercavila fins al parc de Can Crusellas es farà la ballada de gegants amb l’estrena dels nous gegantons.
Un altre dels actes destacats en aquest sentit serà la cercavila bastonera d’Artés, que tindrà lloc dissabte a les 6 de la tarda i el punt d’inici serà el parc de Can Crusellas.
