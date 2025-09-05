La Catalunya central inicia el curs amb 400 alumnes menys i 22 docents més
Un total de 74.500 alumnes, des d’infantil fins a FP i batxillerat, s’han matriculat aquest nou curs escolar a les comarques centrals, que amplien l’oferta de formació professional i els recursos d’educació inclusiva
Dilluns vinent les aules d’infantil, primària i secundària obligatòria dels centres educatius del territori tornaran a l’activitat. Aquest curs s’han matriculat un total de 74.500 alumnes des d’infantil fins a FP i batxillerat a la Catalunya central, una xifra que representa una disminució de 400 estudiants, amb 6 grups menys, que el curs passat. Al mateix temps, hi ha un increment de docents, amb 22 professionals més, i les comarques centrals amplien l’oferta de formació professional i els recursos per a l’educació inclusiva.
Amb menys alumnes i més docents. Així començarà el curs escolar 2025-2026. Segons dades dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya central, que inclouen les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Solsonès, Osona i alguns municipis de l’Anoia, la davallada d’alumnat es xifra en 400 alumnes i se centra a les etapes obligatòries amb una reducció, segons la matrícula actual, del 5,5% a infantil, del 2,2% a primària i de l’1,9% a ESO. Per contra, enguany ha augmentat en un 2,3% la matrícula a batxillerat, mentre que FP es manté en xifres similars al curs passat. En total, hi haurà 6 grups menys d’estudiants.
Aquest curs s’ha afegit un grup a I3 a l’institut escola Guillem de Balsareny i un de 4t d’ESO a l’institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós. Pel que fa a la plantilla docent, hi ha un increment de 22 llocs respecte al curs passat i hi ha un augment de llocs estructurals, amb 24 dotacions de personal d’atenció educativa i 7 d’administració i serveis, vinculades als nous recursos.
L’FP s’amplia i es diversifica
Aquest curs 2025-2026, la Catalunya central consolida el seu creixement en l’àmbit de la Formació Professional, amb una aposta clara per ampliar i diversificar l’oferta en resposta a les necessitats del territori. L’increment de novetats i ampliacions de grups aquest curs és més del doble respecte a l’anterior, «cosa que posa de manifest l’aposta clara pel creixement de l’FP al territori», segons apunten fonts dels Serveis Territorials d’Educació. Territorialment, s’introdueix per primer cop l’oferta de cicles formatius a l’Alta Anoia, una zona que fins ara no en tenia i s’amplia la de les comarques del Bages, Osona i el Moianès.
Aquest curs hi ha un increment de recursos en educació inclusiva, on destaquen les 18 noves dotacions de SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva), un recurs per alumnes amb necessitats educatives especials derivades de trastorn per l’espectre autista o discapacitat intel·lectual. En aquest sentit, s’han incrementat els professionals ens centres que ja disposaven del recurs, com l’IE Pompeu Fabra i IE Manresa i s’ha dotat de SIEI a 14 centres (5 d’Osona, 8 del Bages i 1 del Berguedà). També s’han incorporat nous SIEI Plus, un recurs per alumnes amb necessitats severes, un dels quals és a l’Escola Renaixença de Manresa.
A la regió central s’inicia el curs amb tres nous centres fruit de dues separacions: l’Institut nou de Vic, que és el primer centre de formació específica d’FP a la Catalunya Central, i l’Escola Sant Jordi i l’Institut de Navàs, que a partir d’aquest curs han deixat de ser institut escola i funcionen com a centres independents.
Millores als equipaments
Durant els mesos d’estiu s’han dut a terme diverses actuacions als centres educatius. Entre altres, destaquen la instal·lació d’un ascensor i la substitució de la tanca perimetral a l’escola Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar, la retirada dels mòduls i la restitució de la pista esportiva de l’IE Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i l’adjudicació de l’obra per la urbanització i col·locació de bases per al posterior subministrament de mòduls per al nou institut de Navàs.
