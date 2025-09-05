Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Catalunya central inicia el curs amb 400 alumnes menys i 22 docents més

Un total de 74.500 alumnes, des d’infantil fins a FP i batxillerat, s’han matriculat aquest nou curs escolar a les comarques centrals, que amplien l’oferta de formació professional i els recursos d’educació inclusiva

Primer dia de curs en un centre escolar de Manresa, el setembre de l’any passat

Primer dia de curs en un centre escolar de Manresa, el setembre de l’any passat / Arxiu/Axel Casas

Queralt Casals

Manresa

Dilluns vinent les aules d’infantil, primària i secundària obligatòria dels centres educatius del territori tornaran a l’activitat. Aquest curs s’han matriculat un total de 74.500 alumnes des d’infantil fins a FP i batxillerat a la Catalunya central, una xifra que representa una disminució de 400 estudiants, amb 6 grups menys, que el curs passat. Al mateix temps, hi ha un increment de docents, amb 22 professionals més, i les comarques centrals amplien l’oferta de formació professional i els recursos per a l’educació inclusiva.

Amb menys alumnes i més docents. Així començarà el curs escolar 2025-2026. Segons dades dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya central, que inclouen les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Solsonès, Osona i alguns municipis de l’Anoia, la davallada d’alumnat es xifra en 400 alumnes i se centra a les etapes obligatòries amb una reducció, segons la matrícula actual, del 5,5% a infantil, del 2,2% a primària i de l’1,9% a ESO. Per contra, enguany ha augmentat en un 2,3% la matrícula a batxillerat, mentre que FP es manté en xifres similars al curs passat. En total, hi haurà 6 grups menys d’estudiants.

Aquest curs s’ha afegit un grup a I3 a l’institut escola Guillem de Balsareny i un de 4t d’ESO a l’institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós. Pel que fa a la plantilla docent, hi ha un increment de 22 llocs respecte al curs passat i hi ha un augment de llocs estructurals, amb 24 dotacions de personal d’atenció educativa i 7 d’administració i serveis, vinculades als nous recursos.

L’FP s’amplia i es diversifica

Aquest curs 2025-2026, la Catalunya central consolida el seu creixement en l’àmbit de la Formació Professional, amb una aposta clara per ampliar i diversificar l’oferta en resposta a les necessitats del territori. L’increment de novetats i ampliacions de grups aquest curs és més del doble respecte a l’anterior, «cosa que posa de manifest l’aposta clara pel creixement de l’FP al territori», segons apunten fonts dels Serveis Territorials d’Educació. Territorialment, s’introdueix per primer cop l’oferta de cicles formatius a l’Alta Anoia, una zona que fins ara no en tenia i s’amplia la de les comarques del Bages, Osona i el Moianès.

Aquest curs hi ha un increment de recursos en educació inclusiva, on destaquen les 18 noves dotacions de SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva), un recurs per alumnes amb necessitats educatives especials derivades de trastorn per l’espectre autista o discapacitat intel·lectual. En aquest sentit, s’han incrementat els professionals ens centres que ja disposaven del recurs, com l’IE Pompeu Fabra i IE Manresa i s’ha dotat de SIEI a 14 centres (5 d’Osona, 8 del Bages i 1 del Berguedà). També s’han incorporat nous SIEI Plus, un recurs per alumnes amb necessitats severes, un dels quals és a l’Escola Renaixença de Manresa.

A la regió central s’inicia el curs amb tres nous centres fruit de dues separacions: l’Institut nou de Vic, que és el primer centre de formació específica d’FP a la Catalunya Central, i l’Escola Sant Jordi i l’Institut de Navàs, que a partir d’aquest curs han deixat de ser institut escola i funcionen com a centres independents.

Millores als equipaments

Durant els mesos d’estiu s’han dut a terme diverses actuacions als centres educatius. Entre altres, destaquen la instal·lació d’un ascensor i la substitució de la tanca perimetral a l’escola Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar, la retirada dels mòduls i la restitució de la pista esportiva de l’IE Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i l’adjudicació de l’obra per la urbanització i col·locació de bases per al posterior subministrament de mòduls per al nou institut de Navàs.

