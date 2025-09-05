Els espectacles musicals seran el plat fort de la Festa Major d’Artés
En aquesta edició es presenten propostes sonores per a tots els públics amb alguns tocs de comèdia
La música ressonarà pels carrers i places d’Artés durant els cinc dies de Festa Major. Com és habitual, l’organització ha apostat per espectacles musicals de diversos formats adreçats a tota mena de públic per tal que tothom pugui trobar el seu lloc a la Festa Major d’Artés.
Avui la música sonarà en cercavila a partir de les 11 de la nit amb la xaranga Buidant la Bota, el recorregut començarà a la Zona de Colles. A 2/4 d’1 de la matinada actuarà El Pony Pisador i després hi haurà la sessió del DJ Aleix Ballesté.
Demà la jornada musical començarà a les 10 del matí amb la xaranga Tokem per tu!, que serà l’encarregada d’amenitzar la jornada de gangues al carrer Rocafort. Al migdia hi haurà el vermut electrònic al Parc de Can Crusellas amb DJ Saraswat. A partir de les 7 de la tarda la plaça de l’Església s’omplirà de sardanes amb la cobla Mediterrània.
El mateix dissabte a les 8 del vespre l’Espai Central acollirà el vespreig amb Els Tets amb les seves versions de rumba. En el mateix espai, des de les 10 de la nit fins a les 12, es farà el mític Frikibingo amb la música que fa més patxoca de tot l’estiu. A partir de les 10 de la nit, a la sala Dos de Gener es farà el ball de gala amb Pep i María José Trio.
Durant la jornada de diumenge 7 a 2/4 de 8 del vespre hi haurà una exhibició de sevillanes i batxata a la sala Dos de Gener amb l’acompanyament del Coro rociero Amanecer.
A les 8 del vespre l’Espai Central acollirà l’actuació de Big Quart, un toc de talent d’Artés per promocionar els artistes del municipi. Es tracta d’una banda amb arrels artesenques que oferirà funk i música moderna que promet fer vibrar i gaudir. Després, a 2/4 de 10, es farà la Ronda de Còmics, un espectacle d’humor amb Alba Segarra, Godai Garcia i Andrés Fajngold, que oferiran monòlegs breus. El ball de nit de Festa Major tindrà lloc el diumenge a 2/4 d’11 al parc de Can Crusellas amb Duo Caramel.
El dilluns la primera actuació de la jornada musical anirà dedicada als més petits de la casa. A partir de 2/4 de 7 de la tarda el passeig Diagonal acollirà l’espectacle 1,2,3, QUA! de Ramonets, una banda de rock dedicada al públic familiar. A les 8 del vespre es faran sardanes a la plaça de l’Església amb la Cobla Jovenívola de Sabadell.
A les 10 de la nit es farà el ball a la sala Dos de Gener amb Jordi Bruch. A la mateixa hora, a l’Espai Central DJ Matusalem oferirà la seva sessió enfocada al públic veterà. A continuació, pels volts de la mitjanit, el grup de versions La Follia promet fer un show per gaudir i recordar. A les 2 de la matinada serà el torn de DJ Noel, el DJ local que estarà a punt per fer vibrar tothom en el final de la Festa Major.
El dimarts la festa acabarà amb l’espectacle Postres de Músic, una proposta infantil i familiar a les 6 de la tarda al parc de Can Crusellas. A les 9 de la nit al mateix lloc es tancarà definitivament la festa amb les Havaneres amb Els Pescadors de Lescala amb rom cremat a la mitja part.
