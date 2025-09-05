La fil·loxera: una nova mirada a la festa major de les colles d'Artés
La zona de colles de la Festa Major d'Artés aquest any acollirà prop d’una desena d’activitats amb l’objectiu de «ser a tot arreu» de la mateixa manera que la plaga que va atacar les vinyes del poble el 1892
Del 5 al 8 de setembre, els carrers d’Artés s’ompliran de vida amb una nova edició de la Festa Major de les colles, sota el títol de La Fil·loxera. El nom, lluny de ser casual, fa referència a la plaga que va arribar al Bages l’any 1892 i que va marcar profundament la història del poble. Avui, més d’un segle després, aquest record s’ha transformat en símbol de força i expansió. Tal com expliquen els organitzadors, l’objectiu és «escampar-nos per tot el poble omplint-lo de vida i activitat», recuperant els espais que pertanyen a tothom.
La festa arrencarà avui a 1/4 d’11 de la nit amb el pregó a la zona de colles i una xaranga que promet donar el tret de sortida amb molta energia. Dissabte a la tarda, la gresca continuarà amb una gimcana pensada perquè les colles puguin demostrar la seva creativitat i bon humor, l’activitat començarà a les 6. Diumenge arribarà un dels moments més esperats: una gran botifarrada popular, acompanyada de mojitos i música per allargar la trobada fins al vespre, començarà a 2/4 de 7 de la tarda. Finalment, dilluns a la nit, el Correbars recorrerà els locals més emblemàtics del poble, convertint el comiat en una autèntica celebració col·lectiva a 2/4 d’11 de la nit.
Per arrodonir-ho, hi haurà concursos de decoració de carpes i de samarretes, perquè la imaginació també tingui el seu espai enmig de la festa. Tot plegat, sota un mateix esperit: viure la Festa Major com un moment de retrobament i de reivindicació dels espais compartits, amb la il·lusió que la Fil·loxera torni a expandir-se, però aquest cop en forma de festa, música i germanor.
Per no perdre detall, es poden seguir totes les novetats a través d’Instagram, al perfil d’@espurna_jove, que aquests dies no para de bullir d’activitat.
Les colles podran muntar a partir d’avui a les 8 del matí i la zona de colles haurà de quedar neta abans del dimarts a les 7 del vespre.
