Monistrol de Calders externalitza la recollida d'escombraries
Es manté l'actual servei de porta a porta, però serà una empresa qui ho faci, després de quatre anys de gestió municipalitzada
Monistrol de Calders tindrà externalitzada la recollida de brossa abans que acabi l’any, segons va explicar a Regió7 l’alcalde del municipi, Arturo Argelaguer. Aquest servei va ser municipalitzat fa uns quatre anys, quan l’aleshores govern municipal de la CUP va decidir prescindir d’una empresa externa i començar a fer la recollida de la brossa amb el model de porta a porta i gestionat directament per l’Ajuntament. Ara, el porta a porta es mantindrà, ja que «és un model que ha funcionat bé, no ens cal tocar-ho», però el portarà una empresa, perquè és un servei que actualment «és molt més car i molt més inestable municipalitzat que externalitzat». «L’anterior govern va dir que, amb aquesta gestió, els rebuts baixarien a la meitat. I és una mentida com una catedral. La despesa és brutal». «Va ser una cosa que de seguida nosaltres ho vam plantejar. Estàvem d’acord en el porta a porta, no en municipalitzar-ho». Avui és l’últim dia per fer la licitació, i es preveu que a l’octubre comenci ja el nou model.
El problema que l’Ajuntament es troba és que tenen dos treballadors i un camió, i això fa que, quan hi ha algun imprevist, sigui molt car per les arques públiques. «Quan se’ns espatlla el camió, no només cal cobrir el cost de la reparació, sinó que a més hem de pagar 500 euros el dia per un altre camió de lloguer». El mateix passa amb les baixes del personal o, sense anar més lluny, les vacances, que s’han de suplir. «Encara que tinguem baixes, la brossa s’ha de recollir igualment», explica Argelaguer. «Amb una empresa fent aquest servei, guanyem estabilitat. Sabem que, passi el que passi, pagarem un preu. I serà més barat que ara». A més, s’estalvien els problemes de gestió, ja que ara, cada contratemps que hi havia, l’havien de resoldre els tècnics municipals. «Quan hi havia una baixa, nosaltres l’havíem de substituir. No som una empresa que ens dediquem a això. Ho hem aconseguit cada vegada, però és un sobreesforç brutal».
El sistema porta a porta és car, però Argelaguer defensa que els nous preus són correctes: «S’ha de sumar i restar. Estem pagant 140 euros a l’any d’IBI, però és barat per ser un porta a porta. A Castellterçol en paguen 240». «Que vingui algú a recollir la brossa casa per casa és molt més car que si algú ve i buida un contenidor al camió», afirma.
A més, la licitació, d’uns cinc anys de durada, és atractiva, ja que l’empresa que s’emporti el contracte també incorporarà els treballadors actuals i, a més, rebrà el camió, que és un vehicle especial per a passar pels carrers estrets del municipi. «El camió serà seu, el podran fer servir per a altres municipis on prestin el servei, però si se’ls espatlla en tindran d’altres i podran fer el servei sense haver-ne de llogar un», explica Argelaguer.
