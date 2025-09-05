El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
L’administració número 1 de Sant Vicenç ha venut deu dècims per finestreta del número 39.805, i l’Estanc Ponsa del Pont, una butlleta per la terminal
El sorteig de la Loteria Nacional d’aquest dijous ha portat la sort fins al Bages, amb 11 butlletes venudes del primer premi, amb el número 39.805, que hi han deixat un total de 330.000 euros. El gruix l’ha repartit l’administració número 1 de Sant Vicenç de Castellet, situada al número 54 del carrer Gran, on es van dispensar per finestreta deu butlletes amb un premi de 30.000 cadascuna. L’altre dècim es va vendre a l’estanc Ponsa, al número 30 del carrer Mestre Saura del Pont de Vilomara, que no és administració, sinó un establiment receptor, de manera que distribueix les butlletes per la terminal.
Fins aquest divendres al migdia cap dels afortunats no s’havia deixat veure per cap dels dos locals, però es respirava «molta satisfacció» pel fet d’haver repartit tants diners. La responsable de l’administració santvicentina, Mar Mora, explicava a Regió7 que amb tota probabilitat els dècims s’haurien venut a gent del poble o dels voltats «i això ens dona molta alegria», deia. Per la seva banda, la responsable de l’estanc del Pont, Montse Cañellas, sospita que també hagi estat algú del poble tenint en compte que «hi ha dos o tres clients que sempre demanen algun número acabat el 5». Explica que en aquest local hi ha una cinquantena de veïns que cada dijous aposten pel mateix número, que no ha estat l’afortunat, però la satisfacció hi és igual. «Ja era hora que donéssim un premi gros, encara que hagi estat amb un sol dècim», deia Cañellas. Recorda que el màxim que s’havia repartit en aquest estanc en 15 anys són 17.000 euros en una Primitiva el 2021, i 11.000 en una quiniela fa més temps.
A Sant Vicenç, fa poc més de tres anys que el negoci va estrenar el local del carrer Gran, i en aquest temps la sort l’ha visitat en vàries ocasions. El 2022, el primer premi de la Grossa de Nadal hi va deixar 400.000 euros en una butlleta treta de la terminal, i fa un parell d’anys, la Loteria Nacional de dijous, es van vendre, com ara, deu dècims del primer premi del sorteig de dijous.
