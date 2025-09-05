La programació de la Festa Major d'Artés arriba carregada d’activitats pels més petits de la casa
Els infants podran participar en actes en totes les jornades de la festa major, tot i que la de dilluns està dedicada a ells
Més enllà dels concerts i activitats per a tots els públics, el programa de la Festa Major d’Artés inclou activitats exclusives per als més petits de la casa, per tal que puguin gaudir d’una festa que també és seva. Tot i que en tots els dies de la festa tindran llocs per apuntar-se, la jornada de dilluns 8 de setembre estarà especialment dedicada a ells.
Dissabte, des de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia la plaça de l’Església acollirà l’Orkestrònic i Sonàrium, una experiència sensorial única amb instruments gegants, sons sorprenents i jocs per a totes les edats. A partir de les 6 de la tarda, tant dissabte com diumenge, la plaça de l’Església tindrà un racó infantil i familiar, un espai per als més petits amb tallers perquè puguin fer volar la seva imaginació, contacontes i moments màgics per compartir en família.
A la mateixa plaça a les 6 de la tarda de dissabte es farà un scape room amb temàtica d’espies. El joc consistirà en obrir una caixa forta a contrarellotge i està recomanat per a infants i joves a partir de 9 anys.
La jornada de dilluns serà la més especial per als infants d’Artés i els visitants de la vila perquè es muntaran a partir de 2/4 d’11 del matí els inflables aquàtics, i a 2/4 d’1 es farà la festa de l’escuma. Ambdues activitats tindran lloc al passeig Diagonal. El mateix dilluns a les 6 de la tarda els representants del Consell d’Infants pronunciaran el pregó infantil d’enguany.
Dimarts la festa pels nens i nenes del poble acabarà amb un clàssic que no pot faltar a la festa major. A les 11 del matí el parc de Can Crusellas serà el punt de trobada del Geocatching d’FM. Es tracta d’un joc a l’aire lliure de tresors en el món real amb l’ajuda de dispositius GPS. Els participants han d’anar a unes coordenades específiques i, un cop al lloc, intentar trobar-hi el geoamagatall amagat pels organitzadors, que prometen una activitat farcida de sorpreses en què els més petits aprendran nocions d’orientació.
