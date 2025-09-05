Roben una cadena d'una estrebada a Súria i acaben detinguts en l'intent de fugir amb el vehicle
La Fiscalia no ha presentat acusació i el jutge ha arxivat el cas
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes presumptament implicats en el robatori violent d'una cadena a Súria. Els fets van tenir lloc el passat 2 de setembre, quan la Policia Local va rebre un avís per un lladre que havia arrencat d'una estrebada la cadena que duia una dona. La víctima, de 86 anys, va patir rascades al coll a conseqüència del robatori.
El lladre va fugir en un vehicle i els Mossos, en col·laboració amb la Policia Local de Súria, van començar la recerca dels autors. Finalment, la policia va aturar el vehicle a l'altura de Sant Fruitós i va detenir els quatre ocupants com a presumptes responsables del robatori amb violència. A un d'ells li van localitzar la cadena robada i van comprovar que tenia una ordre de recerca i captura. Els detinguts, de 38,41,43 i 64 anys, van passar a disposició judicial. Tot i això, segons ha pogut saber aquest diari, la Fiscalia no va presentar acusació i el jutge va arxivar el cas.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home fuig després d’agredir la seva dona i cau des d’un tercer pis a Manresa