Roben una cadena d'una estrebada a Súria i acaben detinguts en l'intent de fugir amb el vehicle

La Fiscalia no ha presentat acusació i el jutge ha arxivat el cas

Un agent dels Mossos d'Esquadra

Un agent dels Mossos d'Esquadra

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes presumptament implicats en el robatori violent d'una cadena a Súria. Els fets van tenir lloc el passat 2 de setembre, quan la Policia Local va rebre un avís per un lladre que havia arrencat d'una estrebada la cadena que duia una dona. La víctima, de 86 anys, va patir rascades al coll a conseqüència del robatori.

El lladre va fugir en un vehicle i els Mossos, en col·laboració amb la Policia Local de Súria, van començar la recerca dels autors. Finalment, la policia va aturar el vehicle a l'altura de Sant Fruitós i va detenir els quatre ocupants com a presumptes responsables del robatori amb violència. A un d'ells li van localitzar la cadena robada i van comprovar que tenia una ordre de recerca i captura. Els detinguts, de 38,41,43 i 64 anys, van passar a disposició judicial. Tot i això, segons ha pogut saber aquest diari, la Fiscalia no va presentar acusació i el jutge va arxivar el cas.

