Avinyó renova i ampliarà les càmeres de vigilància en espais municipals com a mesura de seguretat
L’Ajuntament ha substituït els 17 aparells que tenia instal·lats de fa 25 anys i en preveu triplicar el nombre fins a final del mandat
L’Ajuntament d’Avinyó ha realitzat una renovació completa de les 17 càmeres de videovigilància que té instal·lades en edificis municipals, i ja estudia la implantació de nous aparells en els espais on encara no n’hi ha, amb la idea pràcticament de triplicar el nombre actual fins a arribar «a la cinquantena» d’aquí a final del mandat, segons ha explicat l’alcalde, Sergi Grau.
Es tracta d’una mesura no de control sinó de garantia de la seguretat en edificis i equipaments públics i el seu entorn davant de casos de robatori o altres possibles delictes que s’hi puguin cometre. No és que s’hagi detectat cap increment, però ja fa uns 25 anys que aquests aparells es van instal·lar, de manera que havien quedat del tot obsolets, diu l’alcalde. Els equips de gravació eren antics, la definició de la imatge no era prou bona, i fins i tot hi havia algunes d’aquestes càmeres que havien deixat de funcionar, la qual cosa feia necessari un canvi, insisteix Grau. Ara, els nous aparells consten d’equips d’última generació, que permeten obtenir una millor qualitat d’imatge, i incorporen la lectura de matrícules i la gravació automàtica amb la detecció de moviment.
La majoria d’aquestes càmeres són exteriors, si bé a l’edifici de l’Ajuntament també n’hi ha d’internes. Igualment, en disposen altres equipaments com el pavelló i la zona esportiva, la llar d’infants, o l’espai d’autocaravanes. Tanmateix, queden edificis i zones per cobrir, i l’Ajuntament ja té sobre la taula un projecte per instal·lar nous aparells en els mesos vinents. Entre els llocs on es preveu estendre el sistema de videovigilància hi ha el magatzem de la brigada, el Teatre Catalunya, el Refugi, la sala polivalent, la zona de pàdel o el camp de futbol.
«És una manera relativament econòmica d’incrementar la seguretat en aquestes instal·lacions, i la sensació de major protecció de cara als seus usuaris», apunta Grau. I és que, la renovació que s’ha fet dels 17 aparells ha costat poc més de 10.000 euros, i calcula que la instal·lació dels nous també tindrà un cost raonable, entre altres coses perquè «utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra, i això suposa un estalvi».
Lectors de matrícules als accessos
Paral·lelament, l’Ajuntament d’Avinyó també té en projecte la instal·lació de sistemes de lectors de matrícules de vehicles a les principals entrades i sortides del municipi per poder actuar davant de possibles incidències. És un projecte que ja s’ha estudiat amb els Mossos d’Esquadra, que són qui tindran un accés directe i exclusiu a les dades, i ja s’ha parlat de les possibles ubicacions.
En concret, es preveuen set càmeres, a les carreteres de Sant Feliu Sasserra i Balsareny, a les zones del Muro i Abadal, i també al Soler, a Horta d’Avinyó, i al pont del carrer Sant Jaume, segons que ha avançat l’alcalde.
