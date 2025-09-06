Entrevista | Saray Gómez Directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central
«Un dels principals reptes que tenim és millorar l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu»
La directora dels Serveis Territorials viu el seu primer inici de curs com a màxima responsable del departament a la Catalunya central
Com afronta el seu primer inici de curs com a directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central?
L’afronto amb una gran il·lusió i passió. És un moment carregat d’emoció i responsabilitat, però sobretot amb moltes ganes d’aportar tot el meu compromís i energia per afrontar els reptes que tenim al davant. Aquest càrrec m’ofereix l’oportunitat de treballar al costat de tota la comunitat educativa per millorar l’educació i garantir que tot l’alumnat pugui desenvolupar el seu màxim potencial. M’agrada pensar en aquest inici de curs com una nova etapa plena de possibilitats.
Un dels principals reptes que té el departament sobre la taula és millorar l’atenció a la diversitat tenint en compte que cada cop hi ha més alumnes amb necessitats específiques. En aquest sentit, Manresa acollirà un pla pilot per a l’atenció integral de l’alumnat. Com ho valora?
Ho valoro molt positivament perquè permet treballar de forma coordinada entre els diferents Departaments, amb un objectiu comú. En aquest sentit, es dona una resposta integral i personalitzada, a les necessitats individuals de cada alumne. A més, s’estableixen criteris comuns de detecció i intervenció.
Es posa molt èmfasi en l’escola inclusiva i, per això, hi ha un increment de recursos a la Catalunya Central.
Un dels principals reptes que tenim és millorar l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, un aspecte fonamental per garantir que tots els alumnes, independentment de les seves característiques personals, puguin accedir a una educació de qualitat i al seu desenvolupament integral. Aquesta diversitat inclou no només les necessitats educatives especials, sinó també la diversitat cultural, social i lingüística que caracteritza la nostra societat actual.
Què cal per fer afrontar aquest repte?
Una doble mirada: per una banda, garantir els recursos i els suports adequats per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NEE), i per l’altra, promoure un enfocament inclusiu que afavoreixi la convivència, el respecte i l’acceptació de la diversitat com una riquesa dins de les aules. Això vol dir que cal una gran coordinació entre els professionals del sistema educatiu i interdepartamental i, al mateix temps, una formació contínua que permeti que els i les docents tinguin les eines per identificar i atendre les necessitats específiques de cada alumne, reconèixer la importància de les metodologies d’ensenyament flexibles i adaptades, el disseny d’activitats que permetin la personalització de l’aprenentatge, l’organització del centre al servei de l’aprenentatge... Això no només beneficia els alumnes amb NESE, sinó que ajuda a tot l’alumnat. A més, un altre dels aspectes clau és la col·laboració amb les famílies. És essencial establir canals de comunicació fluids i efectius amb les famílies per tal de crear un entorn educatiu que sigui coherent.
Aquest curs consoliden la formació professional a la regió central amb una ampliació de l’oferta. Considera que hi ha una oferta de cicles i graus prou potent i pensada per a les necessitats laborals del territori?
Aquest curs hem consolidat i ampliat l’oferta d’FP a la Catalunya central, amb noves opcions des de la sanitat i l’atenció a les persones fins a la indústria i la construcció. La nostra economia és molt diversa, i això fa que també ho sigui la formació: a més dels sectors tradicionals, incorporem estudis en àmbits emergents com la digitalització, la logística o la robòtica. L’objectiu és clar: garantir que els joves tinguin itineraris amb futur i que les empreses trobin els professionals que necessiten. En definitiva, comptem amb una oferta potent i en creixement, i la clau és continuar adaptant-la per donar resposta a les transformacions socials i econòmiques de la Catalunya Central.
Una de les novetats d’aquest curs és l’erradicació dels mòbils i la limitació de les pantalles. Creu que hem abusat de les noves tecnologies i l’ús dels ordinadors a l’aula?
Hem d’escoltar a tothom i prendre les decisions amb les millors propostes de totes les persones expertes. Crec que amb el pla de digitalització responsable hem assolit un bon consens i sobretot, el que més beneficiarà a l’alumnat, que és l’objectiu del nostre Departament. Vivim en un món amb un futur que requerirà persones competents digitalment i, per tant, han de tenir unes bases, però allunyant els riscos que segons quins dispositius tenen per l’alumnat, com per exemple els mòbils, que els hi donen accés a espais poc controlats com les xarxes socials. És bo recordar que Catalunya està en el 5è lloc mundial en competències digitals del nostre alumnat i no volem que això es perdi. La digitalització responsable i la retirada dels mòbils de l’etapa obligatòria no tenen res a veure amb la competència digital del nostre alumnat, ja que segons un estudi de l’OCDE un 65% dels alumnes van declarar haver-se distret a classe en algun moment per culpa del telèfon mòbil.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- L'abat de Montserrat, Manel Gasch: «El català és un idioma que representa una cultura que forma part intrínseca de la UE»
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- Les fotografies que va fer Pasqual Maragall amb el seu mòbil després de ser diagnosticat amb Alzheimer, en una exposició
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats