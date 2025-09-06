Sant Joan repararà el Pont Petit amb un reforç de l’estructura i més espai per a vianants
L’obra, que s’havia d’haver executat el 2021, va quedar deserta, i ara es tornarà a licitar amb una revisió de preus a l’alça
Sant Joan de Vilatorrada preveu afrontar a començament d’any les obres de reparació i millora del Pont Petit, que dona accés al nucli des de la C-55, després dels dos intents fallits d’execució que hi va haver entre el 2021 i el 2022 i que no van poder prosperar perquè la licitació de l’obra va quedar deserta. Ara, l’Ajuntament confia que els treballs podran tirar endavant després que ha fet una revisió a l’alça de prop de 80.000 euros, fixant el preu de sortida en 216.881.
L’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, situa les fallides d’ara fa uns anys en el context de crisi que es va generar amb l’inici de la invasió russa a Ucraïna, «que va encarir molt el preu del formigó i el ciment, i això va frenar l’interès de les empreses» per un projecte aleshores valorat en 150.000 euros, i que no els sortia a compte. Diu que el context actual és un altre, i que l’actualització de preus que s’ha fet hauria d’ajudar a desencallar definitivament «una obra molt necessària», tenint en compte que «es tracta d’un pont molt antic, que ha aguantat moltes riuades, i que està malmès i deteriorat». A més, tampoc no s’ajusta a la normativa, per exemple, «amb unes baranes que són excessivament altes», apunta.
L’obra es farà d'acord amb un projecte que ja va dissenyar la Diputació de Barcelona l’any 2019, i preveu una rehabilitació completa del pont, per consolidar-lo, i millorar-hi la vialitat i la seguretat, tant per a vehicles com per a vianants. La calçada es repararà amb un nou paviment, però no s’ampliarà, continuarà sent d’un únic sentit, i mantindrà la limitació de pas als vehicles pesants de més de 3,5 tones. En canvi, sí que es farà una petita ampliació en l’espai per als vianants i bicicletes. Actualment, hi ha una passera d’1,15 metres d’amplada a la banda nord, que se suprimirà i se’n farà una de nova a l’altra banda (pel cantó d’aigües avall), d’1,40 metres d’amplada, mitjançant la col·locació d’una estructura metàl·lica formada per dues bigues, que donarà suport al tauler del pont. També s’instal·laran barreres de protecció entre la calçada per on circularà el trànsit rodat i la passera de vianants, en la qual es col·locarà una barana amb passamà superior. Les antigues se suprimiran.
Pel que fa a la part inferior, es repararà la superfície de les bigues, i es faran neteges i rejuntats, entre altres millores que ajudin a facilitar el pas de l’aigua.
Solernou destaca la importància d’aquesta actuació tenint en compte que, encara que per les seves reduïdes dimensions pugui semblar el contrari, «és un pont molt transitat tant per entrar com per sortir del poble», diu l’alcalde, sobretot per la gent que viu a la part central i nord del nucli urbà.
L’obra s’afrontarà amb part dels diners provinents del Pla General d’Inversions de la Generalitat, que ha concedit una subvenció de mig milió d’euros a l’Ajuntament de Sant Joan, amb els quals es portaran a terme altres projectes de millora urbanística.
De moment, s’ha fet l’aprovació inicial de l’actualització de preus del projecte, i ara caldrà la definitiva abans de licitar i adjudicar l’obra, confiant que ara no quedarà deserta. Mentre durin els treballs, que es preveu que s’allarguin uns tres mesos, s’haurà de tallar el trànsit a la zona, tot i que se senyalitzaran adequadament recorreguts alternatius.
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- La crítica d'una mare pel cost de la tornada a l'escola: 'Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure
- Les primeres empreses nascudes del projecte Artífex de Manresa s’emancipen
- Quatre propostes d'adrenalina al límit al cor de Catalunya
- Un home fuig després d’agredir la seva dona i cau des d’un tercer pis a Manresa
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages