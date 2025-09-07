Una agressió sexual a Lledoners i un atac múltiple a funcionaris de Brians 2 en només dues setmanes
"Cada incident és un avís ignorat; cada agressió, un fracàs del sistema", denuncien des d'UGTPresons
La preocupació per la violència als centres penitenciaris de les comarques interiors de Catalunya augmenta. La secció de Presons de la Unió General de Treballadors (UGT) ha confirmat un altre cas d'agressió sexual a Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, el tercer durant l'any 2025. El mateix sindicat ha corroborat que el personal de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, va haver de sufocar un atac múltiple que va acabar amb dos funcionaris ferits.
En el primer episodi, un intern de Lledoners va exhibir els seus genitals a una treballadora mentre, segons la denunciant, l'home mantenia una mirada desafiant. L'incident es va desenvolupar a la cel·la del reclús. L'afectada va tancar la porta de l'habitacle de seguida i va informar el cap de serveis. A continuació, l'individu va ser traslladat al Departament de Règim Tancat. UGTPresons anima els responsables del centre "a iniciar d’ofici l’acompanyament integral de la companya: jurídic, psicològic i laboral".
Igualment, el sindicat considera que la gravetat del succés registrat al desè mòdul de Brians 2 a finals d'agost és "extrema". Els funcionaris van intervenir quan un pres va començar a autolesionar-se amb una llauna i a cridar. Llavors, el cap d'Unitat de Servei Interior va ser colpejat "brutalment", ja que va patir lesions a la cara i el tòrax. Malgrat la seva resistència, el subjecte va ser reduït. Els funcionaris, però, van ser amenaçats de mort pel denunciat i escopits i insultats per altres presos, els quals els havien anat encerclant.
Diversos interns van ser identificats per "incitar a la violència col·lectiva amb crits i agressions" i van ser conduïts al Departament Especial. El context, per a UGT, explica el que està passant a instal·lacions com Lledoners i Brians 2: "ràtios insostenibles, mòduls saturats i manca de suport, real i efectiu, per part de l’Administració". "Cada incident és un avís ignorat; cada agressió, un fracàs del sistema", assenyalen els seus portaveus. Per això, exigeixen "l'aplicació estricta dels protocols de seguretat previstos a l’Acord Penitenciari".
