Artés presenta la nova parella de gegantons, però encara no tenen nom
La trentena trobada gegantera i la cercavila van reunir onze colles de quatre comarques de l’interior
Al parc de Can Crusellas es va fer la ballada de les colles convidades i es va presentar la nova parella
Aquest diumenge al matí, Artés ha viscut una de les cites més esperades de la seva festa major: la trobada gegantera, que enguany ha arribat a la seva 30a edició. La celebració ha reunit 11 colles vingudes de les comarques: Bages, Moianès, Ripollès, Baix Llobregat i Berguedà, i ha omplert els carrers d’Artés amb més d’una trentena de gegants, gegantons i capgrossos.
La jornada ha començat a l’espai cultural Cal Sitges, punt de trobada inicial de totes les colles. Des d’allà, ha arrencat la cercavila gegantera que ha recorregut el nucli urbà amb parades a l’Ajuntament, la plaça de Santa Maria i el Celler Artium, fins a arribar al parc de Can Crusellas, on s’hi ha celebrat la ballada final i la gran sorpresa del dia: la presentació dels nous gegantons d’Artés.
Una altra de les novetats d’aquesta edició ha estat la participació, per primera vegada, del gegantó de l’Escola Doctor Ferrer, la Vinyota, una cabra que ha desfilat amb els quatre cavallets de l’escola, portats per nens i nenes de 6 i 7 anys.
Ja al parc ha arribat el moment més esperat: la ballada de totes les colles convidades. Els primers a obrir plaça han estat en Gaspar i la Mariona de Sallent amb els seus gegantons, seguits dels gegants de Ripoll, que venien per primera vegada, el Cristòfol i la Roser de Súria, els gegants d’Esparreguera, que també hi han ballat per primer cop, i ho han fet junt amb els seus 6 gegantons, els pagesos navarclins, i la històrica parella de Castellterçol, Griselda i Tallaferro.
També han ballat els gegants de Gironella, els de Cabrianes (en Jepet i la Mundeta, entre els més antics del Bages) i, finalment, els gegants Sala i Ricardis de Sant Fruitós, que tal com ha explicat el cap de colla d’Artés, Jordi Toral, “poques vegades se’ls veu dansar fora del seu municipi”. La parella fundadora del monestir de Sant Benet ha ballat acompanyada de l’Aigó i del drac Bocafoc. El públic ha quedat impressionat amb les dimensions d’aquesta parella, ja que són dues figures corpulents. Medeixen uns 4 metres i pesen 72 i 52 kg.
Un cop ha acabat la ballada dels convidats, s’acostava el final de la jornada i s’ha donat pas a la presentació dels dos nous gegantons artesencs, que fins que no han aparegut a la plaça el seu rostre era un misteri. Els padrins de la nova parella han estat els gegantons sallentins Guillem i Eulàlia, que han compartit una ballada conjunta abans de donar pas als nous membres de la família gegantera d’Artés.
Tot i que encara no tenen nom, l’aparició d’aquests dos nous gegantons ha estat rebuda amb il·lusió i aplaudiments per part del públic. Fonts de l’organització han explicat que el procés per batejar-los encara està obert i que es decidirà més endavant.
La festa ha conclòs amb la ballada de tots els gegants d’Artés: la Vinyota, el Víctor i la Maria, el Jordi i la Montserrat, juntament amb els dos nous gegantons.
