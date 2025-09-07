Escola Montserrat, 75 anys formant persones i professionals
El centre educatiu de Sant Vicenç de Castellet, que actualment està especialitzat en FP, ha acompanyat centenars de joves d’arreu de Catalunya en el seu creixement professional i personal
La història de l’Escola Montserrat «és una història d’adaptació». El seu camí comença l’any 1949 com a Acadèmia Montserrat al carrer Sant Joan número 49 de Sant Vicenç de Castellet. Maria Àngels Vidal, «una dona emprenedora, valenta i amb caràcter» s’havia casat amb el santvicentí Andreu Vidal, mestre com ella, i al municipi bagenc aconsegueix complir el seu somni de fundar una escola perquè infants i joves del territori tinguin una oportunitat de formar-se. Des d’aleshores, l’Escola Montserrat ha viscut un llarg trajecte, que ara compleix 75 anys i que l’ha portat a canviar d’ubicació i a deixar de fer alguns estudis per incorporar-ne de nous, fins a especialitzar-se només en Formació Professional. El centre ha viscut èpoques daurades i altres de difícils, però ha superat tots els obstacles fins a arribar a l’actualitat com un reconegut centre amb gairebé 300 alumnes i nous projectes sobre la taula.
El titular de l’Escola Montserrat, Dani Mauriz, que fa 25 anys que és al seu capdavant, ha seguit les petjades de la fundadora, la seva àvia, com van fer també en el seu temps la seva mare, Maria Victòria Vidal, i el seu tiet Joan Maria Vidal i les respectives parelles. Tots tres repassen la trajectòria del centre i recorden quan la seva mare i àvia «va decidir muntar una acadèmia bàsicament de noies al carrer Sant Joan». Mauriz en destaca la velentia tenint en compte que «en un món d’homes una dona va obrir el camí d’una escola per convertir el seu somni en realitat».
L’any 1968 el centre es va traslladar a l’edifici actual, al carrer de l’Enginyer Llansó, i s’ha anat adaptant a les circumstàncies de cada època cursant primària, EGB, ESO, batxillerat i cicles formatius fins que, finalment, l’any 2000 es va decidir fer una aposta íntegra per la Formació Professional. Els inicis, amb només una trentena d’alumnes no van ser fàcils, va ser com començar de nou amb Dani Mauriz, que es va posar al capdavant d’un projecte que va anar quallant i ha donat els seus fruits.
L’Escola Montserrat, que en les últimes dècades s’ha especialitzat íntegrament en Formació Professional, ofereix 6 cicles formatius i acull prop de 300 alumnes d’arreu de Catalunya. El centre ha anat creant una metodologia pròpia, basada a aprendre fent i convertint l’alumnat en el centre i el protagonista del procés d’aprenentatge, que l’ha portat a tenir una inserció laboral pràcticament del 100% entre els estudiants que acaben els cicles. Actualment, imparteix CFGS d’Administració i Finances, Educació Infantil, Integració Social i Màrqueting i Publicitat. També ofereix CFGM de Gestió Administrativa i d’Atenció a les Persones amb Dependència.
L’essència de sempre
Amb els anys, el centre ha anat evolucionant, però ha mantingut l’essència del primer dia: «que estiguis com a casa, amb un tracte proper i familiar i que, en definitiva, s’escolti a la gent. Perquè t’has de creure que estàs acompanyant aquelles persones perquè tinguin un present i un futur millor. Si els tractes com un número, és impossible que puguis acompanyar-los», diu Mauriz. De fet, recorda Joan Maria Vidal, «aquesta essència hi és des del primer moment. Des que es va iniciar, la Maria Àngels i l’Andreu eren com de la família amb els alumnes, i això s’ha mantingut fins ara, malgrat que s’han passat moments complicats amb tots els canvis de l’educació».
A l’Escola Montserrat defensen l'FP com a via de futur i va ser un dels primers centres de l’estat en fer FP Dual. Tot i els prejudicis que durant anys han acompanyat aquests estudis, Mauriz creu «s’està generant molt valor i la percepció ha canviat notablement, però, així i tot, encara queda un llarg recorregut perquè encara sembla que si acabes l’ESO i no fas batxillerat...». Defensa que hi ha alumnes que han crescut acadèmicament gràcies a l'FP i han arribat a la universitat. També reivindica que «l’oferta l’hem de fer segons el que volen els alumnes, no només les empreses» i assegura que «en moments de crisi, la formació professional ha sigut una gran finestra d’oportunitats».
Iniciatives amb valor afegit
L’escola, però, va més enllà de la part purament acadèmica i ha impulsat diverses iniciatives amb valor afegit sorgides de l’alumnat com el sopar solidari de Cap d’Any per a persones que estan soles. En aquest sentit, el titular del centre explica que «intentem ser un referent quant a la innovació educativa i estar a l’avantguarda, però també ser solidaris i aportar el nostre granet de sorra perquè una part de la nostra comunitat pugui sentir-se una mica millor». En aquesta línia, diu, «hem d’intentar, en la mesura que sigui possible, estar oberts sempre al món. Perquè el món al final t’aporta i compartir és créixer».
Mauriz assegura que l’escola Montserrat és com és avui dia gràcies «a la confiança de les famílies i els alumnes i a la gran feina del claustre de professors i tot el personal del centre». Ara, s’ha consolidat com un centre de referència en constant innovació, amb diferents guardons a nivell estatal, i amb reptes sobre la taula que el porten a adaptar-se a les noves eines com la intel·ligència artificial i a intentar incrementar el nombre de convenis de l'FP dual. Enguany, a més, s’ha convertit en centre de formació professional vinculat a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) per propiciar la col·laboració entre les diverses titulacions i fer més permeables les passarel·les entre elles.
Els 75 anys de l’Escola Montserrat, que el centre ha recollit en un llibre, són una història de superació, adaptació i defensa d’un model educatiu proper i personalitzat, amb una aposta decidida per l'FP i un fort compromís amb l’alumnat i la comunitat.
