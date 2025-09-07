Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferida greu una dona mentre feia una ruta a Artés

L'afectada és una dona de 72 anys que feia una ruta amb tres persones més

Els Bombers s'han activat amb dues dotacions

Els Bombers s'han activat amb dues dotacions / Arxiu Particular

Núria León

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat una dona de 72 anys que ha caigut i ha resultat ferida greu en una ruta a la zona d'Artés. L'avís s'ha rebut al voltant de 3/4 de nou del matí d'aquest diumenge. La dona, que feia anava acompanyada de tres persones més, ha caigut i s'ha fet mal en una cama i no podia seguir caminant.

Dues dotacions dels Bombers han rescatat a l'afectada i l'han traslladat fins al punt on l'esperava una unitat del SEM. Ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

