Ferida greu una dona mentre feia una ruta a Artés
L'afectada és una dona de 72 anys que feia una ruta amb tres persones més
Els Bombers de la Generalitat han rescatat una dona de 72 anys que ha caigut i ha resultat ferida greu en una ruta a la zona d'Artés. L'avís s'ha rebut al voltant de 3/4 de nou del matí d'aquest diumenge. La dona, que feia anava acompanyada de tres persones més, ha caigut i s'ha fet mal en una cama i no podia seguir caminant.
Dues dotacions dels Bombers han rescatat a l'afectada i l'han traslladat fins al punt on l'esperava una unitat del SEM. Ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
