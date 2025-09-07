Més de 2.500 persones gaudeixen del concert pel Mil·lenari de Montserrat amb l'Orquestra del Liceu
S'ha interpretat la Segona Simfonia de Gustav Mahler, sota la batuta de Josep Pons
ACN
Més de 2.500 persones han gaudit del concert pel Mil·lenari de Montserrat celebrat a la Basílica de Santa Maria amb l'Orquestra i el Cor del Gran Teatre del Liceu, acompanyats per l'Orfeó Català. Unes 400 persones han format part del públic de dins el temple, unes 1.300 persones s'han aplegat a l'exterior -a través de pantalles i sonorització especial- i uns 1.500 usuaris han seguit el concert en directe a través del canal de Youtube de Montserrat. S'ha interpretat la Segona Simfonia de Gustav Mahler, coneguda com a 'Resurrecció', sota la batuta de Josep Pons, expert 'mahlerista' i antic escolà de Montserrat. El concert ha culminat amb l'himne triomfal de 'Klopstock', símbol d'esperança i transcendència espiritual en la música de Mahler.
Abans de la inauguració de la temporada, el Liceu ha fet parada a Montserrat amb una proposta d'excepció: l'Orquestra i el Cor del Liceu conjuntament amb l'Orfeó Català, sota la direcció de Josep Pons, han interpretat la Simfonia núm. 2 en do menor Auferstehung (Resurrecció) de Gustav Mahler al Festival de Música del Mil·lenari, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La 'Resurrecció' de Mahler és un viatge musical de la mort a la vida, amb cor, solistes i orquestra en una escala dramàtica inèdita. Pons ha comptat amb el Cor i Orquestra del Gran Teatre del Liceu, acompanyats per l'Orfeó Català, Kai Glausteen (concertino), i les veus de Katharina Konradi (soprano) i Ekaterina Gubanova (mezzo).
La Segona Simfonia de Gustav Mahler té una durada de vuitanta minuts repartits en cinc moviments, una orquestració de dimensions inusuals i una paleta de colors que construeix una narrativa profundament commovedora. Josep Pons, ex-escolà de Montserrat i expert en Mahler, ha estat un dels pocs directors convidats per Universal Edition, empresa editora de la música de Gustav Mahler, per revisar les noves edicions.
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- Necrològiques del 6 de setembre del 2025
- «Un dels principals reptes que tenim és millorar l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix