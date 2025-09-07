Rescaten tres joves que s'havien perdut seguint una ruta per QR a Montserrat
La nit va sorprendre els nois que s'havien perdut i no tenien ni aigua ni menjar
Tres joves, dues noies i un noi, han estat rescatats aquest diumenge de matinada després que es perdessin fent la ruta de les Agulles de Montserrat, seguint un codi QR. Els nois van sortir al voltant de la una del migdia del dissabte, i quan eren gairebé les 10 de la nit van avisar als serveis d'emergència que s'havien perdut, no tenien menjar, aigua, roba d'abrigar ni llum. Es trobaven en una zona de difícil accés i dues dotacions dels GRAE es van desplaçar per poder rescatar-los.
Quan faltaven deu minuts per les dotze de la nit els van localitzar i els van acompanyar a la baixada. Cap dels tres estava ferit i podien seguir la ruta pel seu propi peu amb els Bombers. A la 1.13h van arribar al pàrquing on havien deixat el seu vehicle.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- Necrològiques del 6 de setembre del 2025
- «Un dels principals reptes que tenim és millorar l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix