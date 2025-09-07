Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten tres joves que s'havien perdut seguint una ruta per QR a Montserrat

La nit va sorprendre els nois que s'havien perdut i no tenien ni aigua ni menjar

Tres joves, dues noies i un noi, han estat rescatats aquest diumenge de matinada després que es perdessin fent la ruta de les Agulles de Montserrat, seguint un codi QR. Els nois van sortir al voltant de la una del migdia del dissabte, i quan eren gairebé les 10 de la nit van avisar als serveis d'emergència que s'havien perdut, no tenien menjar, aigua, roba d'abrigar ni llum. Es trobaven en una zona de difícil accés i dues dotacions dels GRAE es van desplaçar per poder rescatar-los.

Quan faltaven deu minuts per les dotze de la nit els van localitzar i els van acompanyar a la baixada. Cap dels tres estava ferit i podien seguir la ruta pel seu propi peu amb els Bombers. A la 1.13h van arribar al pàrquing on havien deixat el seu vehicle.

