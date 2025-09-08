Tornada a l’escola
El català, assignatura pendent dels centres educatius pel nou curs
Els experts coincideixen a assenyalar les escoles i instituts com a motor per frenar la regressió de la llengua en l’ús social dels més joves
El català està en perill a les escoles. Any rere any, l’ús social de la llengua entre els més joves baixa, i això afecta no només els centres educatius, sinó també la resta d’espais. El filòleg Jordi Badia explica que «la situació és pessimista. El problema és que s’ha instal·lat cada vegada més com a llengua de relació el castellà». «Quan t’has d’adreçar a un desconegut, no et preguntes si entendrà el català, sinó que d’entrada sospites que és castellanoparlant. La llengua no problemàtica, que saps que entendrà, és el castellà. I això no havia passat mai», afirma.
Això, sumat amb l’augment dels infants no catalanoparlants, trenca amb els esquemes amb què es va idear la immersió lingüística. El professor Jordi Estrada, ara jubilat, explica que «va funcionar en un moment en què predominava l’alumnat catalanoparlant. Per altra banda, hi havia una forta consciència lingüística del professorat. Per part de les famílies, hi havia una voluntat integradora, i, a més a més, la diversitat era molt reduïda». «Ara, la immersió real, la dels patis, és en castellà, perquè predomina l’alumnat castellanoparlant». Estrada creu que s’ha de replantejar, des de les administracions, el model lingüístic a les escoles: «va funcionar durant molts anys, perquè els vents bufaven a favor. Però el context, les circumstàncies, han canviat. Caldria una nova immersió».
El professor de català Isaac Guilà opina que «la majoria de l’alumnat no és catalanoparlant. I el problema principal és que els alumnes que venen de fora i no saben ni català ni castellà, acostumen a aprendre primer el castellà». El també exprofessor i activista cultural Ramon Fontdevila explica que «per exemple, a l’IES Guillem Catà, ens trobàvem que només un 11% dels alumnes que teníem sentien parlar català a casa». «És necessari que hi hagi una bona oferta en català, de música, de televisió, de cinema, perquè la canalla no catalanoparlant s’hi enganxi», assegura.
Badia hi està d’acord. «Hi ha tot el tema de les xarxes socials, que avui és molt complicat de controlar. Però ara estan sortint referents, artistes, cantants, influencers, que ho fan en català. Aquí hi ha un canvi». Estrada afirma que «no podem culpar els docents si falten programes de televisió, sèries, còmics, llibres, continguts en català». «Tu vols anar al cinema i les pel·lícules taquilleres no hi ha versió catalana», afegeix. «Això ajuda a construir el relat que el català és una llengua només per als catalans de tota la vida, o pitjor, que és una llengua que els catalans fem servir per segregar, que és un autèntic disbarat».
Tot i això, Badia creu que «hi ha interès per aprendre català, sobretot dels pares, perquè els nens aprenguin català. Com a València i a les Illes Balears, on van demanar quina llengua volien que fos la vehicular i va guanyar el català». «Si ara demanessin als pares de Catalunya quina llengua volen que sigui la llengua vehicular, estic convençut que la immensa majoria diria el català. Fins i tot persones acabades d’arribar».
No canviar la llengua
Per aquest motiu, és molt important que, des del professorat es promogui l’ús del català. L’exprofessor i escriptor Joan Maria Serra assegura que «és molt important l’assertivitat lingüística. És a dir, que el professor parla sempre en català. En el moment que això no es produeix, hem begut oli». Serra relata que «en el moment que l’alumne descobreix que aquell professor, si li parles en castellà, et contestarà en castellà, s’ha acabat la normalització lingüística. Jo crec que aquesta assertivitat lingüística està fallant bastant en el professorat».
Guilà també n’opina el mateix: «No s’ha de canviar mai la llengua davant les persones que entenen el català. Perquè si els hi expliques en castellà les coses fas un flac favor a la teva pròpia llengua, ensenyes que no és important. Que l’important és el castellà»
Fontdevila explica que aquest és un dels grans problemes, sobretot amb les persones immigrants. «A l’institut se’ls ensenya català, se’ls fa veure que el necessitaran, però no pot ser que surtin de l’institut i resulti que tothom se’ls adreça en castellà perquè els racialitzen. Si a mi, per ser diferent, sempre em parlen en castellà, pensaré que la llengua catalana no és necessària, és prescindible. I ho hem d’evitar»
Per la seva banda, Badia és del parer que «a les escoles, primer de tot, els mestres han de donar exemple. Perquè si hi ha mestres que cedeixen el castellà, a la mínima que un alumne els parla en castellà, malament rai». «L’exemple que dones a l’infant és que la cosa funciona d’aquesta manera. Que el castellà és la llengua dominant, i, per tant, que tots ens hi hem d’adaptar», assegura. «Per tant, els mestres han de funcionar com a exemple. Això no pot fallar. Si falla això, falla tot».
També expressa que «va bé si l’escola funciona de motor i fora de l’escola es continua amb el motor engegat. Pot ser un punt d’inici perquè es pugui anar expandint a la resta d’àmbits de la vida dels joves». «Carme Junyent ,reconeguda lingüista de Masquefa, deia que «quan parlem en castellà a qualsevol immigrant, el que fem és convertir una societat multilingüe en una societat bilingüe». «És a dir, la societat no és bilingüe, sinó que és multilingüe, però nosaltres tot allò que no sigui català ho tractem com si fos castellà. Per tant, els catalanoparlants engruixim el nombre de castellanoparlants», adverteix.
Tot i això, Serra explica que el professorat «fa una mica el que vol, sobretot els de secundària, que són més professors i estan més dividits per especialitats, de manera que no hi ha aquesta cohesió d’equip, i costa molt més que les directrius se segueixin». «A més, seguim amb un gran problema, que és que no hi ha ningú, cap inspector, que avaluï si les classes es fan en català o no». «Això és com les exposicions orals. Si un nen diu que la vol fer en castellà se li ha de dir que no, que se l’ajudarà si li costa i no és la seva llengua materna, però ha d’entendre que val la pena fer l’esforç de fer-la en català».
Eines al pati
L’hora del pati és un altre espai on es pot treballar per fer del català la llengua d’ús social prioritari. Badia explica que «s’han de buscar activitats al pati, que és on la cosa falla de debò. Al pati hi ha d’haver un incentiu per a tots els alumnes a parlar en català, amb diverses activitats de grup». Posa l’exemple de la Bressola, a la Catalunya Nord, on «la immensa majoria d’alumnes són francoparlants i es relacionen en català, perquè al pati, al menjador, a l’aula, el professor condueix la relació entre els alumnes perquè sigui en català».
Joan Maria Serra diu que «a l’hora del pati s’han d’aplicar els recursos, organitzant jocs amb els nens, que ells hi puguin participar lliurement, i on es pugui introduïr la llengua catalana i promoure l’ús del català».
L’aula d’acollida
L’aula d’acollida és un espai que tenen els alumnes estrangers durant els dos primers anys després d’arribar de terrer que no són de parla catalana. En aquest espai, se’ls donen lliçons sobre la llengua perquè puguin entendre-la i aprendre-la, de manera que, eventualment, puguin seguir les classes amb la resta de l’alumnat. «Els anys que he treballat com a professor de l’aula d’acollida he vist que els alumnes evolucionen bastant bé, sobretot els castellanoparlants», explica Guilà. «El català i el castellà són llengües germanes, les dues són romàniques. Si venen de llocs de parla no romànica, els hi costa una mica més». «I se’ls ajuda a entendre que la llengua és un aspecte necessari, no només a classe, per entendre les assignatures, sinó a tot arreu. Que és un ascensor social, que amb el català trobaran més feina i més ben remunerada», assegura.
Falta el suport del Govern
Tot i això, la situació del professorat a Catalunya no ajuda a poder implementar aquestes eines, sinó tot el contrari. Isaac Guilà diu que «tenim un problema greu de ràtios. Hi ha massa alumnes per classe, i és molt més complicat ajudar els alumnes a entendre i aprendre el català. No pots fer el seguiment tant bé. Si tens 20 alumnes els podràs ensenyar millor que si en tens 32». Fontdevila denuncia que «fa falta que hi hagi fermesa, una actitud ferma. Està molt bé que hi hagi un conseller d’aquest àmbit, però no pot ser que els que desobeeixen en temes de llengües no els passi res». Estrada assegura que «hi ha una aposta, però és molt complicat. A Manresa cada any hi ha moltíssima matrícula viva. Cal que l’administració obrir en conseqüència i en consciència» Badia lamenta que «no pot ser que si el català és la llengua vehicular, la nota de català sigui més baixa que la del castellà. Hauria de ser al revés».
