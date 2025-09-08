Un cotxe xoca contra un animal a la carretera de Canet de Fals
L'accident no ha deixat ferits ni incidències en la circulació, segons Trànsit
Un cotxe ha topat amb un animal salvatge al seu pas per la carretera de Canet de Fals, BV-3008, al terme de Fonollosa. L'avís per l'accident s'ha rebut pels volts de dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dilluns, al quilòmetre 3,6 de la carretera, en sentit Manresa. L'accident, que ha involucrat un altre vehicle, segons Trànsit, no ha deixat ferits ni incidències remarcables en la circulació.
