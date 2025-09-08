Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe xoca contra un animal a la carretera de Canet de Fals

L'accident no ha deixat ferits ni incidències en la circulació, segons Trànsit

Un cartell que indica del perill del pas de fauna salvatge

Un cartell que indica del perill del pas de fauna salvatge / MIREIA ARSO

Laura Serrat

Manresa

Un cotxe ha topat amb un animal salvatge al seu pas per la carretera de Canet de Fals, BV-3008, al terme de Fonollosa. L'avís per l'accident s'ha rebut pels volts de dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dilluns, al quilòmetre 3,6 de la carretera, en sentit Manresa. L'accident, que ha involucrat un altre vehicle, segons Trànsit, no ha deixat ferits ni incidències remarcables en la circulació.

