Incendis forestals
Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
Circulen per internet els dibuixos d'un il·lustrador que ret un homenatge als membres de les ADF de les comarques interiors
Veïns de la comarca de Sanabria, a la província de Zamora, han expressat la seva gratitud als integrants de les Agrupacions de Defensa Forestal(ADF) de la Catalunya central que es van desplaçar per col·laborar en l’extinció dels incendis que van castigar el nord de la península el mes d’agost. Els habitants de la zona valoren que els voluntaris d’aquestes entitats sense ànim de lucre es desplacessin gairebé 900 quilòmetres durant les seves vacances per lluitar contra les flames. «Van ser quatre dies intensos, en què vam donar el millor de nosaltres, sense esperar res a canvi, simplement amb la voluntat d’ajudar allà on se’ns necessitava», recorda Santi Montsech, el coordinador de l’ADF Quercus i exalcalde de Santa Maria d’Oló.
Ell destaca «l’emoció» que va experimentar «en rebre el magnífic dibuix» que els va dedicar un d’aquests residents, «una autèntica obra d’art». Es refereix «al nostre amic Miguel, del Rincón de Miguel, a la Pobla de Sanabria», autor d’unes il·lustracions dotades d’una gran força expressiva, l’estil de les quals recorda els còmics. De fet, en alguns casos, els forestals catalans apareixen representats com una mena de superherois que conserven la humanitat.
Per als voluntaris, la il·lustració «no és només un regal», sinó que també s’ha d’interpretar com «un símbol de reconeixement, unió i motivació». «Gràcies a tota la gent de Sanabria -indica Montsech, sentim encara més força per continuar amb el nostre projecte i defensar el que més estimem: la natura i els nostres boscos».
Aquest home, Miguel Ángel Castro, és de Lleó, però fa 25 anys que viu a Sanabria. «Com que no vaig poder col·laborar com a voluntari pels problemes d’accés a les diferents localitats, vaig fer servir les meves xarxes socials i les meves il·lustracions per plasmar el que s’hi estava vivint», conclou.
