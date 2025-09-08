Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos ferits en un xoc entre un cotxe i una camioneta a la rotonda del Paidos

L'accident ha provocat problemes en la circulació durant l'hora de recollida dels infants del centre escolar

Una ambulància davant de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

Una ambulància davant de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa / ARXIU/OSCAR BAYONA

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

El conductor d'un turisme i d'una camioneta han resultat ferits aquest dilluns al migdia en un xoc a la rotonda d'accés de l'institut Paidos. La col·lisió ha deixat la part davantera del turisme per sota de la camioneta. Segons ha informat Trànsit, els dos conductors han estat evacuats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

L'accident ha tingut lloc a dos quarts d'una del migdia, al quilòmetre 3 de la C-16c, al terme de Sant Fruitós de Bages, i ha generat problemes de circulació durant l'hora de recollida dels infants del centre escolar. Finalment, els serveis tècnics han retirat els vehicles de la via.

