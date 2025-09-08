Dos ferits en un xoc entre un cotxe i una camioneta a la rotonda del Paidos
L'accident ha provocat problemes en la circulació durant l'hora de recollida dels infants del centre escolar
El conductor d'un turisme i d'una camioneta han resultat ferits aquest dilluns al migdia en un xoc a la rotonda d'accés de l'institut Paidos. La col·lisió ha deixat la part davantera del turisme per sota de la camioneta. Segons ha informat Trànsit, els dos conductors han estat evacuats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
L'accident ha tingut lloc a dos quarts d'una del migdia, al quilòmetre 3 de la C-16c, al terme de Sant Fruitós de Bages, i ha generat problemes de circulació durant l'hora de recollida dels infants del centre escolar. Finalment, els serveis tècnics han retirat els vehicles de la via.
