L’institut escola del Pont engega el nou curs amb l’estrena de les noves instal·lacions
L’alumnat de secundària deixa enrere els mòduls prefabricats que hi havia al pati i ja ha començat les classes al nou equipament
Als habituals nervis del primer dia i a la il·lusió de retrobar els companys i companyes després de les vacances d’estiu, per als alumnes i docents de l’institut escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara l’inici de curs ha tingut un al·licient afegit: l’estrena de les noves instal·lacions de secundària. L’ampliació del centre, que es va convertir en institut escola el curs 2019-2020, ha permès eliminar els mòduls provisionals que hi havia al pati i encabir els estudiants de secundària en un nou edifici, que avui ha obert portes per primera vegada.
Com uns nens amb sabates noves. Així han començat el curs els alumnes de primer a quart d’ESO de l’institut escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara. Després d’uns anys fent classe en mòduls prefabricats, avui han pogut estrenar aules noves de trinca. Per primer cop han corregut pels passadissos, han pogut estrenar taquilles i s’han assegut a les aules on passaran moltes hores durant el curs que avui engega. Tal com reconeixia durant la inauguració del nou curs l’alcaldessa del Pont, Lídia Delgado, «és un equipament llargament esperat, que suposa un pas endavant per a l’educació dels nostres joves i pel futur del Pont de Vilomara i Rocafort». La regidora d'Educació del Pont, Bea Moreno, hi afegia que es tracta d'«una demanda de tota la comunitat educativa», que ara ja és una realitat.
El centre, amb prop de 550 alumnes i una seixantena de docents, compta amb dues línies d'infantil i primària i dues d’ESO, i des del curs 2019-2020 és un institut escola. Per aquest motiu, s’ha construït un edifici nou de dues plantes que, a final del curs passat, es va acabar d’enllestir després de poc més d’un any d’obres i durant l’estiu s’ha anat equipant amb el trasllat del material que hi havia als mòduls, que ja s’han retirat. De retruc, això també ha permès recuperar l’espai on durant els darrers anys hi ha hagut instal·lades les caragoleres que acollien la secundària i que ara es convertirà en una pista multiesportiva que en l’horari no lectiu estarà oberta a tota la població.
Un sol centre
El nou equipament disposa de les aules per als grups classe des de primer fins a quart d’ESO, a més d’espais de plàstica, visual i música. També hi ha un taller i una nova biblioteca. A la planta baixa, hi ha una àgora, que es podrà dividir en dues aules, la sala de professors i alguna aula suplementària. Els dos edificis, el nou i l’existent, es comuniquen a través d’una passarel·la exterior per facilitar l’accés d’un espai a l’altre sense necessitat de sortir a fora les instal·lacions.
En aquest sentit, la directora de l’IE Pompeu Fabra, Rafi Aranda, puntualitza que «nosaltres volíem que hi hagués un punt de connexió perquè es tracta d’un sol centre, des d’I3 fins a quart d’ESO». De fet, els alumnes compartiran espais de l’actual edifici d’infantil i primària, com ara el laboratori, i a l’inrevés. Per a la confecció de l’edifici, «es van tenir en compte les demandes de les famílies i del centre, que van poder definir com volien el nou institut amb un procés participatiu», hi afegeix Moreno.
Una llarga reivindicació
El centre educatiu del Pont de Vilomara estava pendent d’ampliar el seu edifici des que fa cinc anys es va convertir en institut escola. En un primer moment, el centre va incorporar el primer d’ESO a les mateixes dependències de l’escola, que va redistribuir els espais, i més endavant, a l’espera de l’equipament definitiu, es van instal·lar al pati mòduls provisionals destinats als estudiants de secundària.
Amb l’ampliació del centre educatiu amb un nou edifici es culmina la reivindicació històrica de la comunitat educativa per tenir un institut escola a la població, que es va fer realitat el curs 2019-2020 i que implica que un sol centre pot oferir tota l’etapa d’escolarització entre els 3 i els 16 anys, i donar continuïtat al projecte pedagògic.
