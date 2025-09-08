Entrevista | Josep Canals Alcalde de Mura
«A l'estiu, multipliquem la població per quatre»
El republicà explica que, després de dos anys amb problemes d'aigua, enguany no han patit per l'abastament
Josep Canals (Sabadell, 1967) viu a Mura des de l’any 1992. És tècnic d'Educació Ambiental de la xarxa de Parcs de la Diputació i, des del 1999, regidor. Tret de dues petites etapes al govern de l’històric Martí Perich, sempre ha estat a l’oposició. El 2023, però, va ser el candidat amb més vots i, tot i que d’ERC, el seu partit, no va sortir cap altre regidor, va ser elegit alcalde.
Com ha anat aquest estiu?
Bé. Normal. És com cada any. Cada any hi ha més visitants de fora, de l’Àrea Metropolitana i fins i tot estrangers, però és una progressió lentíssima i encara són pocs. Aquests pobles, a la vora de Barcelona, prop de Manresa, Sabadell i Terrassa, sempre hem tingut molta segona residència. I això continua sent així. És el gran pes de la feinada, haver de gestionar els recursos i serveis, condicionats a les segones residències.
Quants habitants suma Mura a l’estiu?
Es multiplica per tres i per quatre. Per les segones residències. En canvi, el turista que ve a passar el dia, durant el cap de setmana, és més de tardor o primavera. Poden venir unes mil persones al dia, ara no en són més de 50.
Quins són els reptes de tenir una població més gran de l’habitual?
La convivència, perquè molta gent està ociosa, de vacances, i les nits se'ls fan curtes. Tothom es fa la seva festa moltes vegades, i no ens adonem que no tothom t'està de vacances, o, malgrat estar de vacances, la gent necessita dormir. Res especial, el que també passa a les places de Gràcia de Barcelona, o encara menys. I la gestió de l'aigua. Per sort, aquest any ha plogut i no patim. Però s’ha de vigilar que no fallin els dipòsits o que no falli una bomba, perquè llavors es desmanega tot. També les escombraries, o els gossos que no van lligats. A vegades les persones no entenen que al món rural també hi ha normes de convivència que s’han de complir. I els que venen de ciutats no ho fan amb mala fe, però també les han de complir.
Parlant de sequera. Altres anys sí que heu tingut més problemes.
Sí. La nostra legislatura va començar amb plena sequera, l'any 2023. Estàvem al final, no ho sabíem, però estàvem al final de la sequera. La manca d’aigua en el subsol era molt gran. I nosaltres només podem agafar aigua del subsol, no ens ve d’enlloc més. Els dos primers anys han sigut molt justos, aquest any hem tingut superàvit. Però el consum és més alt, perquè hi ha molta gent. No hi ha massa mal consum, la gent és molt responsable, en general.
Hi ha alternatives al subsol?
Els experts ens diuen que ens connectem a la Baells, però també tenia restriccions. El que fem és autoimposar-nos unes normes de molta seguretat i ser molt exigents. Jo no soc expert, però per mi és més fiable una aigua que vingui neta del subsol, que procurem tenir net, que no pas aigua de la Baells. Jo no beuria aigua del Llobregat, ara mateix.
Què s’ha aconseguit aquests dos anys?
Hem posat el poble al dia en temes d'infraestructura, de la zona esportiva, a través de diverses subvencions que es van aconseguir a la darrera legislatura i que s'havien d'acabar d'enllestir, clavegueram, carrers, abastament d’aigua en plena sequera… Quan ha començat a ploure a mi també m'ha fet dubtar si un regalim era de la pluja o era d'una fuita. El primer any, quan hi havia humitat en algun racó, el primer en què pensàvem era en fuites, i tot i que ja s'havien anat fent moltes reparacions, nosaltres vam haver-ho d'entomar.
I què queda per fer?
Estem fent les bases per acabar la legislatura, sobretot en temes d'habitatge i en temes d'ocupació. També de la gestió del turisme. Tenim la Festa del Tió, al desembre, i aquesta festa no hem de morir d'èxit. Hem d'aconseguir fer una festa amb un horitzó de 20 anys de desenvolupament, però sense que es vegi malmesa la convivència, el dia a dia dels veïns. Però també un cert desenvolupament turístic, i que ens serveixi per sempre, no només per dies molt puntuals. Intentar que hi hagi un turisme amb menys pics, que no repercutiria tan negativament amb l'experiència del visitant i del mateix veí.
Quines propostes en matèria d’habitatge es poden fer un poble tan petit?
No ens inventarem res. A través del Consell Comarcal hem entrat en un projecte que és una mena de masoveria urbana amb la garantia de l'Ajuntament, però sobretot també del Consell Comarcal. Els veïns que tenen cases tancades moltes vegades són familiars i tenen un gran vincle emocional, però aquestes cases tancades es fan malbé, i la voluntat és que puguin tenir altres inquilins. Moltes vegades són famílies amb nens o residents de Mura que se’ls hi acaba el lloguer i passen aquell neguit de trobar una altra casa per poder continuar vivint a Mura. Amb aquest projecte del Consell Comarcal, volem poder posar al mercat tres o quatre cases. Tampoc no necessitaríem moltes més. Per altra banda, l'adquisició d'algun habitatge amb subvencions i la seva rehabilitació, sempre per primera residència.Prioritat als qui hi viuen, perquè és gent que ha apostat per Mura, que s'hi han adaptat o que hi han nascut i que hi volen continuar vivint.
Recentment, el bus de Mura es va fer viral perquè no tenia seients.
Surrealista.
En quina situació està el transport públic a Mura?
He d'agrair tots els esforços que es fan, perquè s'ha anat millorant molt amb aquests anys. Però qualsevol línia, amb uns horaris tan pobres, hipoteca molt el moviment dels veïns i acaba sent infrautilitzat. D’aquí venen problemes com el del bus sense seients. Nosaltres creiem que seria més adequat un transport a demanda, però molt més flexible. Que no surti sempre a la mateixa hora, que surti quan els vagi bé als veïns. Ara estem treballant amb una subvenció pels habitants que cursen estudis postobligatoris que, prèvia demostració de la despesa, els hi podrem subvencionar el transport.
Mura és un municipi envoltat de vegetació. Fa tres anys, l’incendi del Pont gairebé hi arriba.
Sí, és una de les principals preocupacions. La meitat de Mura és parc natural, i tenim molt poca urbanització. És un dels encants del poble, les feixes antigues de conreus, vinyes, olivars… Alguns veïns han recuperat aquests conreus, però no tots. Estem netejant el bosc, fent les franges. La idea seria no quedar-nos només amb la franja de 25 metres, que és molt poc, sinó anar més enllà, poder gestionar aquest entorn. I cada un o dos anys netegem la riera. Mai és bruta, la natura, però la gestionem, que les bardisses o plantes exòtiques no ocupin l’espai del canyís.
A Mura, els cinc regidors dels tres partits esteu al govern. És complicada la gestió?
En aquesta legislatura, no tant, perquè la voluntat de tots cinc és treballar pel poble. No són paraules buides, és així. Hi ha ganes de col·laborar. Amb diferències, perquè no sempre hem votat igual. Jo ho respecto, és la democràcia, és la convivència. Penso que és un bon exemple de convivència política, fins i tot. Hi ha temes en què estem d’acord i temes en què no, sempre dins d’un marc de respecte, lògicament, i d'uns objectius més o menys compartits. Hi ha aspectes en els quals xoquem, i llavors busquem solucions de consens.
Com funciona el dia a dia d'un ajuntament tan petit?
Tenim molt poc múscul administratiu. Algunes regidores en saben molt de trobar recursos, subvencions, i complementen la feina administrativa. I quan toca moure l’escenari, hi som tots els que podem ser. Ens ho anem tornant. La implicació és una mica més gran que a vegades amb una ciutat més gran. Hi ha un jubilat, però la resta hem de treballar, tots cinc tenim família, ho hem de compaginar.
I és fàcil compaginar les dues tasques?
Matins per la feina i tardes i vespres per l’alcaldia. Tenim unes hores de representativitat política i, alguna vegada, les faig servir. Però, sobretot, se sacrifica la família, les aficions… També és cert que a les tardes, vespres i caps de setmana és quan hi ha més coses al poble.
Recentment, s'ha aprovat l'estatut dels municipis rurals a Catalunya. Això en què els pot beneficiar?
Un dels reptes d'aquesta llei és la facilitació administrativa. I trobar recursos, però sobretot, justificar-los. Fer més fàcil que es puguin justificar, perquè a vegades la burocràcia ens encalla molt i ens impedeix poder trobar més recursos.
Es tornarà a presentar el 2027?
Sí. Amb quatre anys, no hi ha temps de fer tots els projectes. Et dediques a tancar els de la legislatura anterior. Per poder acabar de fer els projectes que teníem als nostres programes, com a mínim necessitem vuit anys. No ho allargaria massa, tampoc. Penso que una part de la democràcia també és l'alternança. I penso que l'ideal són dues legislatures de quatre anys, i com a màxim tres. Més de dues o tres legislatures, no. Jo no m'hi veig.
