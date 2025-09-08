L'Observatori de Castelltallat programa sessions especials per veure Saturn en la seva distància més curta de la Terra
"La Nit de Saturn" es podrà veure el divendres 19 i el dissabte 20 de setembre amb dues jornades monogràfiques
Redacció
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha programat per al divendres 19 i el dissabte 20 de setembre dues sessions monogràfiques que porten per nom "La Nit de Saturn", en dues dates idònies per poder veure el planeta gegant, tenint en compte que el dia 21 es produirà l'oposició de Saturn, en què a una banda de la Terra hi haurà el Sol, i a l'altra, Saturn, i serà el moment en què hi haurà la distància més curta possible entre aquest planeta i el nostre de tot el 2025.
A més, serà una observació doblement oportuna a causa de la pròxima desaparició dels anells. Es produirà el novembre, quan l'equador del planeta gegant se situarà de forma perpendicular a la Terra, de manera que els anells esdevindran invisibles fins que la inclinació els torni a mostrar. En les dues sessions previstes, doncs, a través del telescopi es podran observar uns anells molt vistosos i extremadament fins. Tenen un diàmetre de més de 280.000 km (gairebé la distància entre la Lluna i la Terra), mentre que el seu gruix, format per roques i gel, no traspassa els cent metres.
Xerrada, exposició i observació
El programa de Castelltallat s’iniciarà amb una xerrada on s’explicaran alguns dels aspectes més espectaculars d’aquest planeta, des del seu sistema d’anells, fins als seus satèl·lits naturals.
Per altra banda, es podrà visitar a l’exposició sobre “Les proporcions del sistema solar” que mostra i compara la mida de Saturn amb la de la Terra, la del Sol i la de la resta de planetes de sistema.
Finalment, cada visitant podrà observar Saturn directament des dels oculars dels potents telescòpics de Castelltallat, sense projeccions compartides amb pantalles, ni fotografies ni imatges d’arxiu. Aquella nit, Saturn, reflectirà fotons de llum solar, que només rebrà l’ull de cada usuari.
L'observació arriba poc després de la declaració de Castelltallat com a Parc Estel·lar Starlight.
