Santpedor completa els treballs de pintura i senyalització de l'aparcament de Cal Llovet

L'espai inclou prop d'una cinquantena de places d'estacionament tant per a cotxes com per a bicicletes

Exterior de la sala Cal Llovet amb els espais per als aparcaments pintats

Exterior de la sala Cal Llovet amb els espais per als aparcaments pintats / Ajuntament de Santpedor

Redacció

Santpedor

La brigada municipal de l'Ajuntament de Santpedor ha finalitzat els treballs de pintura a l'exterior de la sala polivalent de Cal Llovet, on s'han marcat i senyalitzat aparcaments.

En concret, s'han pintat quatre places d’aparcament per motocicletes i 43 més per cotxesdues de les quals estan reservades per a persones de mobilitat reduïda. Així mateix, es mantenen les dues places per la recàrrega de vehicles elèctrics i s’ha delimitat mitjançant una trama de color verd una zona lliure de vehicles just a l’entrada de l’edifici.

D'aquesta manera, s’aconsegueix, endreçar l’espai i millorar la seguretat dels usuaris de la sala polivalent i de l’aparcament.

