Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
Martí Pla, de 20 anys, ofereix un lloc perquè els treballadors "se sentin com a casa" i "comparteixin experiències amb altres professionals" a Nexe'22
Perseverança, humanitat i esperit emprenedor. Aquests són els valors familiars que van inspirar el guardiolenc Martí Pla, de 20 anys, amb el suport de la família i companys, a impulsar Nexe’22, un espai de cotreball (coworking) que, en mig any, s’ha convertit en un punt de referència a Salelles. "El meu besavi, una de les persones més treballadores que he conegut, sempre deia que calia un lloc on els treballadors es poguessin donar suport, col·laborar i acompanyar. Aquell missatge i els valors de la família han estat el motor per crear-lo", explica.
Pla, conegut també per la seva faceta com a atleta de CrossFit, va viure un any "sembràtic", com a ell li agrada anomenar, que li va permetre explorar interessos diversos. "Volia fer coses fora de la carrera universitària. M’agradava tot, però res m’acabava de fer el pes". Finalment, va començar a treballar a l’empresa familiar amb l’objectiu de formar-se, i allà, amb el suport dels seus, van decidir aprofitar un espai de la nau per donar-li una nova vida. "Vam pensar que teníem el lloc ideal per fer un coworking i recuperar aquells valors del besavi, que avui tenen més sentit que mai en una societat en què fan falta espais per reconnectar".
Amb aquesta filosofia, en pocs mesos es va consolidar un espai ampli i lluminós amb llocs de treball, sales de reunions i una sala polivalent per a esdeveniments. "La idea és que cadascú pugui llogar l’espai pel temps i motiu que necessiti, com un vestit a mida", comenta Pla.
Actualment, ja hi treballen cinc persones de tres empreses diferents. "Per a nosaltres és molt enriquidor. Sempre hi ha una estona per xerrar o compartir un cafè. L’ambient és molt familiar", assegura Pla. A més, diu que s’ajuden entre ells. "Sovint faig de traductor de l’anglès per a una empresa de robòtica i també hi ha dues professionals que m’han ajudat amb el disseny gràfic del logotip i a potenciar el coworking a les xarxes".
Després dels mesos d’experiència, Pla creu que encara poden arribar a més gent. "Hi ha persones a qui els costa fer el pas perquè sortir de la zona de confort no és fàcil, però val la pena, ja que treballar vuit hores cada dia a casa t’acaba consumint. El que proposem aquí és que tinguin el seu propi espai i que, alhora, puguin compartir experiències amb altres", explica.
Més enllà de l’espai de treball, Nexe’22 és també una manera de retre homenatge al llegat familiar. "El meu besavi sempre comentava la importància de tenir un lloc on la gent pogués venir i treballar fàcilment, i això és el que intentem fer aquí", diu Pla.
Amb la mirada posada en el futur, el jove reconeix que vol seguir creant i impulsant projectes, mantenint el llegat familiar viu.
